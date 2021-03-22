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У Зеленського обіцяють публічно відзвітувати про витрати на ремонт Банкової

Понеділок, 22 березня 2021, 21:32
У Зеленського обіцяють публічно відзвітувати про витрати на ремонт Банкової
фото: Ельдар Сарахман, УП

В Офісі президента запевнили, що Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи з ремонту будівлі ОПУ після мітингу на підтримку Сергія Стерненка.

Джерело: пресслужба ОПУ

Дослівно: "Наразі Державне управління справами обирає компанії, які виконуватимуть різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень, завданих будівлі Офісу Президента 20 березня. ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою. Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи.

Станом на зараз близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вони оцінюють обсяг робіт та визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тис. грн. Триває підбір компаній та підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт. Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, серед іншого окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння.

Нагадаємо, за попередніми оцінками вартість відновлювальних робіт може становити близько 2 мільйонів гривень".

Передісторія:

  • У суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
  • 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Українська правда

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Теми: Офіс президента
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