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У Зеленского обещают публично отчитаться о тратах на ремонт Банковой

Понедельник, 22 марта 2021, 22:32
фото: Эльдар Сарахман, УП

В Офисе президента заверили, что Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ после митинга в поддержку Сергея Стерненко.

Источник: пресс-служба ОПУ

Дословно: "Сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных здания Офиса Президента 20 марта. ГУД будет выбирать компании, имеющие способности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах.

По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют соответствующие химические растворы.  Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.

Напомним, по предварительным оценкам стоимость восстановительных работ может составить около 2 миллионов гривен".

Напомним:

Украинская правда
Темы: Офис президента


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