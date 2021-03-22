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Мітинг на Банковій: МВС обіцяє нові підозри та "жорстку відповідь"

Понеділок, 22 березня 2021, 22:28
Мітинг на Банковій: МВС обіцяє нові підозри та жорстку відповідь

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що поліція готує низку підозр через події на Банковій 20 березня під час акції на підтримку Сергія Стерненка.

Джерело: Геращенко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Геращенко: "У нас задокументована кожна секунда кожної дії. Уже пред'явлено підозру громадянину, який розбивав скло в Офісі президента. Готується низка підозр, обґрунтованих, кожна з них буде підкріплена відеозаписом із зазначенням - хто, в який момент, що зробив.

Кожен, хто завдав збитків державному майну, а це наше майно, тому що з наших податків будувалися будівлі, з наших податків буде фінансуватися чистка цих будівель, тому кожен отримає за діяння свої ...

Провокатори отримають гідну, жорстку, законну відповідь".

Деталі: На запитання ведучого про організаторів-провокаторів, заступник голови МВС зазначив, що вандалізм на Банковій вигідний п'ятому президенту Петру Порошенку.

Передісторія:

  • У суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
  • 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МВСмітингиОфіс президента
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