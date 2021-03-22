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Мітинг на Банковій: МВС обіцяє нові підозри та "жорстку відповідь"

Понеділок, 22 березня 2021, 23:28

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що поліція готує низку підозр через події на Банковій 20 березня під час акції на підтримку Сергія Стерненка.

Джерело: Геращенко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Геращенко: "У нас задокументована кожна секунда кожної дії. Уже пред'явлено підозру громадянину, який розбивав скло в Офісі президента. Готується низка підозр, обґрунтованих, кожна з них буде підкріплена відеозаписом із зазначенням - хто, в який момент, що зробив.

Кожен, хто завдав збитків державному майну, а це наше майно, тому що з наших податків будувалися будівлі, з наших податків буде фінансуватися чистка цих будівель, тому кожен отримає за діяння свої ...

Провокатори отримають гідну, жорстку, законну відповідь".

Деталі: На запитання ведучого про організаторів-провокаторів, заступник голови МВС зазначив, що вандалізм на Банковій вигідний п'ятому президенту Петру Порошенку.

Передісторія:

  • У суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
  • 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Роман Петренко, УП
Теми: МВСмітингиОфіс президента


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