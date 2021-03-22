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Митинг на Банковой: МВС обещает новые подозрения и "жесткий ответ"

Понедельник, 22 марта 2021, 23:28

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко отметил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий на Банковой 20 марта во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко.

Источник: Геращенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Геращенко: "У нас задокументирована каждая секунда каждого действия. Уже предъявлено подозрение гражданину, который разбивал стекла в Офисе президента. Готовится ряд подозрений, обоснованных, каждое из них будет подкреплено видеозаписью с указанием – кто, в какой момент, что сделал.

Каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, а это наше имущество, потому что из наших налогов строились здания, из наших налогов будет финансироваться чистка этих зданий, поэтому каждый получит за деяния свои…

Провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ".

Детали: На вопрос ведущего об организаторах-провокаторах, замглавы МВС отметил, что вандализм на Банковой выгоден пятому президенту Петру Порошенко.

Напомним:

Роман Петренко, УП
Темы: МВДмитингиОфис президента


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