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У Британії від COVID померла найменша кількість людей з вересня

Понеділок, 22 березня 2021, 23:24
У Британії від COVID померла найменша кількість людей з вересня

За минулу добу у Великій Британії констатували смерть 17 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. 

Джерело: Sky News

Деталі: Така кількість смертей є найнижчим показником з 28 вересня. Тоді було зафіксовано 13 летальних випадків. 

Водночас ще в минулий понеділок від коронавірусу померло 52 людини. 

Хоча кількість жертв зменшилась, проте число інфікованих зростає. У понеділок було зареєстровано 5 342 випадки, що більше ніж тиждень тому, коли було зафіксовано 4618 нових заражень. 

Останні три дні Велика Британія відзначається рекордними темпами вакцинації. Так, лише 20 березня вакцинували 844 285 мешканців країни. За останні 24 години було введено 367 тисяч перших доз вакцини та понад 52 тисячі других доз. 

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що наслідки третьої хвилі коронавірусу "хлинуть на наші береги" з Європи.
  • У грудні 2020 року Велика Британія першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. 
  • Станом на 20 березня більше половини дорослого населення Британії отримало першу дозу вакцини проти COVID-19.

Українська правда

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Теми: Велика Британіякоронавірус
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