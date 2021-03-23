Лавров відповів Заходу на "авантюристів вакцинної дипломатії"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав безпідставними спроби країн Заходу звинуватити РФ і КНР в авантюризмі у сфері "вакцинної дипломатії".
Джерело: Лавров у вівторок на прес-конференції з головою МЗС КНР Ван І, якого цитує ТАСС
Пряма мова Лаврова: "(Західні партнери) намагаються виставити Росію та Китай як таких собі авантюристів на ниві вакцинної дипломатії так званої. Це абсолютно не відповідає дійсності".
Деталі: Голова російського МЗС зазначив, що в понеділок президент Росії Володимир Путін чітко висловився за те, щоб у питаннях виробництва і поширення вакцин усі країни керувалися виключно міркуваннями гуманності, інтересами порятунку життів, а не геополітичними міркуваннями чи комерційними підходами.
На думку Лаврова, "це абсолютно необхідно пам'ятати всім, у тому числі, і партнерам на Заході".
Цьому передувало:
- У Росії заявляли про реєстрацію трьох вакцин проти коронавірусу: "Супутник V" (11 серпня 2020 року), "Епіваккорона" (у жовтні 2020 року) та "Ковівак" (у лютому 2021 року).
- Президент Європейської ради Шарль Мішель 9 березня заявив, що Росія і Китай можуть вводити в оману і використовувати вакцини в пропагандистських цілях, коли "організовують дуже обмежені, але широко розрекламовані операції з постачання вакцин іншим країнам", хоча самі ввели удвічі менше доз на 100 жителів, ніж Євросоюз.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у лютому теж дивувалася, що Росія пропонує низці країн вакцину "Спутник V" в той час, коли у самої справи з вакцинацією просуваються не надто швидко.
- Єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у березні заявив, що Євросоюз не потребує російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19, хоча й може допомогти з її виробництвом.
- Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко припускав, що чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі можуть бути інспіровані з Росії з метою "розчистити фармринок для Спутника V".