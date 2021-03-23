Лавров відповів Заходу на "авантюристів вакцинної дипломатії"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав безпідставними спроби країн Заходу звинуватити РФ і КНР в авантюризмі у сфері "вакцинної дипломатії".

Джерело: Лавров у вівторок на прес-конференції з головою МЗС КНР Ван І, якого цитує ТАСС

Пряма мова Лаврова: "(Західні партнери) намагаються виставити Росію та Китай як таких собі авантюристів на ниві вакцинної дипломатії так званої. Це абсолютно не відповідає дійсності".

Деталі: Голова російського МЗС зазначив, що в понеділок президент Росії Володимир Путін чітко висловився за те, щоб у питаннях виробництва і поширення вакцин усі країни керувалися виключно міркуваннями гуманності, інтересами порятунку життів, а не геополітичними міркуваннями чи комерційними підходами.

На думку Лаврова, "це абсолютно необхідно пам'ятати всім, у тому числі, і партнерам на Заході".

Цьому передувало: