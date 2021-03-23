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Лавров відповів Заходу на "авантюристів вакцинної дипломатії"

Вівторок, 23 березня 2021, 08:51
ТАСС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав безпідставними спроби країн Заходу звинуватити РФ і КНР в авантюризмі у сфері "вакцинної дипломатії".

Джерело: Лавров у вівторок на прес-конференції з головою МЗС КНР Ван І, якого цитує ТАСС

Пряма мова Лаврова: "(Західні партнери) намагаються виставити Росію та Китай як таких собі авантюристів на ниві вакцинної дипломатії так званої. Це абсолютно не відповідає дійсності".

Деталі: Голова російського МЗС зазначив, що в понеділок президент Росії Володимир Путін чітко висловився за те, щоб у питаннях виробництва і поширення вакцин усі країни керувалися виключно міркуваннями гуманності, інтересами порятунку життів, а не геополітичними міркуваннями чи комерційними підходами.

На думку Лаврова, "це абсолютно необхідно пам'ятати всім, у тому числі, і партнерам на Заході".

Цьому передувало: 

  • У Росії заявляли про реєстрацію трьох вакцин проти коронавірусу: "Супутник V" (11 серпня 2020 року), "Епіваккорона" (у жовтні 2020 року) та "Ковівак" (у лютому 2021 року). 
  • Президент Європейської ради Шарль Мішель 9 березня заявив, що Росія і Китай можуть вводити в оману і використовувати вакцини в пропагандистських цілях, коли "організовують дуже обмежені, але широко розрекламовані операції з постачання вакцин іншим країнам", хоча самі ввели удвічі менше доз на 100 жителів, ніж Євросоюз. 
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у лютому теж дивувалася, що Росія пропонує низці країн вакцину "Спутник V" в той час, коли у самої справи з вакцинацією просуваються не надто швидко.
  • Єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у березні заявив, що Євросоюз не потребує російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19, хоча й може допомогти з її виробництвом.
  • Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко припускав, що чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі можуть бути інспіровані з Росії з метою "розчистити фармринок для Спутника V".

УП, доповнено
Теми: вакцинаціяРосіяКитай


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