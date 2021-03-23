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Лавров ответил Западу на "авантюристов вакцинной дипломатии"

Вторник, 23 марта 2021, 07:51
Лавров ответил Западу на авантюристов вакцинной дипломатии
ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безосновательными попытки стран Запада обвинить РФ и КНР в авантюризме в сфере "вакцинной дипломатии".

Источник: Лавров во вторник на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Лаврова: "(Западные партнеры) пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности".

Детали: Глава российского МИД отметил, что в понедельник президент России Владимир Путин четко высказался за то, чтобы вопросах производства и распространения вакцин все страны руководствовались исключительно соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями или коммерческими подходами. 

По мнению Лаврова, "это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и (российским) партнерам на Западе".

Этому предшествовало:

  • В России заявляли о регистрации трех вакцин против коронавируса: "Спутник V" (11 августа 2020 года), "Эпиваккорона" (в октябре 2020 года) и "Ковивак" (в феврале 2021 года).
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 марта заявил, что Россия и Китай могут вводить в заблуждение и использовать вакцины в пропагандистских целях, когда "организуют очень ограниченные, но широко разрекламированные операции по поставке вакцин другим странам", хотя сами ввели вдвое меньше доз на 100 жителей, чем Евросоюз.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в феврале тоже удивлялась, что Россия предлагает ряду стран вакцину "Спутник V" в то время, когда у самой дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.
  • Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в марте заявил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине "Спутник V" против COVID-19, хотя и может помочь с ее производством.
  • Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко допускал, что слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть инспирированы из России с целью "расчистить фармрынок для Спутника V".

УП, дополнено
Темы: вакцинацияРосcияКитай
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