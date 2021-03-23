Лавров ответил Западу на "авантюристов вакцинной дипломатии"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безосновательными попытки стран Запада обвинить РФ и КНР в авантюризме в сфере "вакцинной дипломатии".

Источник: Лавров во вторник на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Лаврова: "(Западные партнеры) пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности".

Детали: Глава российского МИД отметил, что в понедельник президент России Владимир Путин четко высказался за то, чтобы вопросах производства и распространения вакцин все страны руководствовались исключительно соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями или коммерческими подходами.

По мнению Лаврова, "это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и (российским) партнерам на Западе".

Этому предшествовало: