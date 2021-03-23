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COVID у Києві: за добу померли 32 хворих і понад тисяча нових заражень

Вівторок, 23 березня 2021, 10:13
Фото КМДА

За добу 22 березня у Києві підтвердили 1050 нових випадків захворювання на коронавірус, 32 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, МОЗ

Пряма мова: "Плюс 1050 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 32 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 584 жінки віком від 18 до 91 року, 408 чоловіків віком від 18 до 88 років, 27 дівчаток та 31 хлопчик від 1 до 17 років.

104 хворих госпіталізували. Також поклали до лікарень 528 людей з підозрою на COVID.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (232), Деснянському (190) та в Дніпровському (148) районах.

Станом на 23 березня у столиці уже 154 036 підтверджених випадків коронавірусу, померли 3 114 хворих. Подолали вірус 102 789 мешканців Києва, з них 845 за минулу добу.

За минулу добу у столиці зробили 1 030 щеплень проти коронавірусу.

Що було раніше: Упродовж доби 21 березня у столиці, Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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