COVID у Києві: за добу померли 32 хворих і понад тисяча нових заражень
За добу 22 березня у Києві підтвердили 1050 нових випадків захворювання на коронавірус, 32 людини померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, МОЗ
Пряма мова: "Плюс 1050 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 32 летальних випадки від вірусу".
Деталі: Серед нових хворих 584 жінки віком від 18 до 91 року, 408 чоловіків віком від 18 до 88 років, 27 дівчаток та 31 хлопчик від 1 до 17 років.
104 хворих госпіталізували. Також поклали до лікарень 528 людей з підозрою на COVID.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (232), Деснянському (190) та в Дніпровському (148) районах.
Станом на 23 березня у столиці уже 154 036 підтверджених випадків коронавірусу, померли 3 114 хворих. Подолали вірус 102 789 мешканців Києва, з них 845 за минулу добу.
За минулу добу у столиці зробили 1 030 щеплень проти коронавірусу.
Що було раніше: Упродовж доби 21 березня у столиці, Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.
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Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні
Передісторія:
- Із 20 березня до 9 квітня в Києві посилили карантин через погіршення епідемічної ситуації.
- За добу 22 березня в Україні зафіксували 11 476 нових випадків COVID-19, госпіталізували 2 519 осіб, померли 333 пацієнти, одужали 8 044 особи.