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COVID в Киеве: за сутки умерли 32 больных и более тысячи новых заражений

Вторник, 23 марта 2021, 10:13
Фото КГГА

За сутки 22 марта в Киеве подтвердили 1050 новых случаев заболевания коронавирусом, 32 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, МОЗ

Прямая речь: "Плюс 1050 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 32 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 584 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 408 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 27 девочек и 31 мальчик от 1 до 17 лет.

104 больных госпитализировали. Также положили в больницы 528 человек с подозрением на COVID.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (232), Деснянском (190) и в Днепровском (148) районах.

По состоянию на 23 марта в столице уже 154 036 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 3 114 больных. Преодолели вирус 102 789 жителей Киева, из них 845 за минувшие сутки.

За минувшие сутки в столице сделали 1030 прививок против коронавируса.

Что было раньше: В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Предыстория: 

  • С 20 марта по 9 апреля в Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации. 
  • За сутки 22 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2 519 человек, умерли 333 пациентов, выздоровели 8 044 человека.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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