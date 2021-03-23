COVID в Киеве: за сутки умерли 32 больных и более тысячи новых заражений
За сутки 22 марта в Киеве подтвердили 1050 новых случаев заболевания коронавирусом, 32 человека умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, МОЗ
Прямая речь: "Плюс 1050 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 32 летальных случая от вируса".
Детали: Среди новых больных 584 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 408 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 27 девочек и 31 мальчик от 1 до 17 лет.
104 больных госпитализировали. Также положили в больницы 528 человек с подозрением на COVID.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (232), Деснянском (190) и в Днепровском (148) районах.
По состоянию на 23 марта в столице уже 154 036 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 3 114 больных. Преодолели вирус 102 789 жителей Киева, из них 845 за минувшие сутки.
За минувшие сутки в столице сделали 1030 прививок против коронавируса.
Что было раньше: В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.
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Предыстория:
- С 20 марта по 9 апреля в Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации.
- За сутки 22 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2 519 человек, умерли 333 пациентов, выздоровели 8 044 человека.