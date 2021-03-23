Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Киеве: за сутки умерли 32 больных и более тысячи новых заражений

Вторник, 23 марта 2021, 09:13
COVID в Киеве: за сутки умерли 32 больных и более тысячи новых заражений
Фото КГГА

За сутки 22 марта в Киеве подтвердили 1050 новых случаев заболевания коронавирусом, 32 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, МОЗ

Прямая речь: "Плюс 1050 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 32 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 584 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 408 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 27 девочек и 31 мальчик от 1 до 17 лет.

104 больных госпитализировали. Также положили в больницы 528 человек с подозрением на COVID.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (232), Деснянском (190) и в Днепровском (148) районах.

По состоянию на 23 марта в столице уже 154 036 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 3 114 больных. Преодолели вирус 102 789 жителей Киева, из них 845 за минувшие сутки.

За минувшие сутки в столице сделали 1030 прививок против коронавируса.

Что было раньше: В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Предыстория: 

  • С 20 марта по 9 апреля в Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации. 
  • За сутки 22 марта в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2 519 человек, умерли 333 пациентов, выздоровели 8 044 человека.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Киев
Незаконно отправил военных в КГВА: сообщили о подозрении экс-командиру части
Спасатели показали последствия атаки "Шахедов" в одном из районов столицы
Более 10 беспилотников атаковали ночью Киев: все уничтожены
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: