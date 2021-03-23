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Висадку і посадку на потяги в Києві не обмежуватимуть

Вівторок, 23 березня 2021, 15:45

Незважаючи на посилений карантин, не обмежуватимуть висадку та посадку пасажирів потягів у Києві та Київській, Сумській, Одеській областях.

Джерело: Пресслужба Укрзалізниці

Деталі: Згідно з протоколами рішень позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, не встановлено спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів у Києві та Київській області, а також у Сумській та Одеській областях.

Перелік областей, у яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська. Продаж квитків у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку "червоних зон".

Наразі Укрзалізниця разом із місцевими ОДА, МІУ та МОЗ готує подання на призначення спеціальних рейсів до вказаних регіонів.

Передісторія:

  • Станом на 22 березня Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та Київ є "червоними" зонами за показниками поширення коронавірусу.
  • 22 березня Кабінет міністрів погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних" зон. Тепер регіональні комісії з ТЕБ та НС у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо заборони чи обмеження роботи автомобільного та залізничного транспорту у регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки Covid-19.

Українська правда
Теми: транспортзалізницялокдаунКиїв


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