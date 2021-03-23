Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
Несмотря на усиленный карантин, ограничивать высадку и посадку пассажиров поездов в Киеве и Киевской, Сумской, Одесской областях.
Источник: Пресс-служба Укрзализныци
Детали: Согласно с протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях.
Перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская. Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит МЗ исключить регионы из перечня "красных зон".
Сейчас Укрзализныця вместе с местными ОГА, МИУ и Минздрав готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы.
Предыстория:
- По состоянию на 22 марта Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская области и Киев являются "красными" зонами по показателям распространения коронавируса.
- 22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для "красных" зон. Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы автомобильного и железнодорожного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности Covid-19.