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"Вибивала" потрібні свідчення: ФСБ катувала струмом журналіста Єсипенка — ЗМІ

Середа, 24 березня 2021, 00:48
Вибивала потрібні свідчення: ФСБ катувала струмом журналіста Єсипенка — ЗМІ

Співробітники ФСБ Росії два дні катували струмом Владислава Єсипенка — фрілансера "Радіо Свобода", затриманого ФСБ в окупованому Криму.

Джерело: джерело видання "Ґрати" в СІЗО Сімферополя

Деталі: Зазначається, що співробітники ФСБ одягали Єсипенкові на голову "якийсь предмет", підключали до нього дроти і вмикали по них струм, поступово збільшуючи напругу.

Таким чином ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію проєкту "Радіо Свобода" "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.

Повідомляється, що після публікації цих свідчень Єсипенко відмовився свідчити далі, посилаючись на 51 статтю Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе і близьких. Зараз на Єсипенка тиснуть тільки психологічно.

Передісторія:

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала росіянина Єсипенка В.Л., який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
  • Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки України полковника Кравчука.
  • Служба зовнішньої розвідки України назвала заяви ФСБ про затримання нібито "українського агента" пропагандистською акцією, якою створюється потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації Криму.
  • МЗС України вимагає у Росії відпустити Єсипенка. Також затримання Єсипенка засудило посольство США у Києві.
  • Єсипенко є фрілансером української служби "Радіо Свобода".

"Українська правда" в Threads

Теми: КримФСБ
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