"Вибивала" потрібні свідчення: ФСБ катувала струмом журналіста Єсипенка — ЗМІ

Співробітники ФСБ Росії два дні катували струмом Владислава Єсипенка — фрілансера "Радіо Свобода", затриманого ФСБ в окупованому Криму.

Джерело: джерело видання "Ґрати" в СІЗО Сімферополя

Деталі: Зазначається, що співробітники ФСБ одягали Єсипенкові на голову "якийсь предмет", підключали до нього дроти і вмикали по них струм, поступово збільшуючи напругу.

Таким чином ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію проєкту "Радіо Свобода" "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.

Повідомляється, що після публікації цих свідчень Єсипенко відмовився свідчити далі, посилаючись на 51 статтю Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе і близьких. Зараз на Єсипенка тиснуть тільки психологічно.

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