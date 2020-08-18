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"Нагороджував особисто Сурков": Бійці ПВК Вагнера розповіли, як збивали українські літаки

Вівторок, 18 серпня 2020, 18:59
Нагороджував особисто Сурков: Бійці ПВК Вагнера розповіли, як збивали українські літаки

Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.  

Джерело: Youtube-канал Яніни Соколової

Деталі: На записі спочатку бойовик ПВК Вагнера Денис Харитонов розповідає, що з 2014 року він воював в складі батальйону "Степ" в Україні, керував групою ПЗРК (Переносний зенітно-ракетний комплекс – ред.). За його словами, збив в Україні біля селища Маринівка 3 одиниці техніки: вертоліт і два штурмовики СУ-25.

 
 

Він також розповів, що брав участь у "звільненні луганського аеропорту", а навчався стріляти з ПЗРК в Росії у місті Новочеркаськ.

Харитонов зазначив, що має російський воєнний квиток, оскільки служив у 1999-2001 році. Нагороду за збиті літаки йому вручав у Москві помічник президента Росії Владислав Сурков. Російських державних нагород у нього дві – за взяття Пальміри і за "вертушки в Луганську".

 
 

Інший бойовик Сергій Щербаков розповів, що воював разом з Харитоновим в Україні в 2014 році. Він підтвердив, що Харитонов збив вертоліт і два штурмовики.

 

Ще одни бойовик з ПВК Вагнера Олександр Сидоров розповів що воював в 2014 і 2015 роках "в ЛНР" і в 2016 році біля населеного пункту Пєски (Донецька область). Потрапив він на Донбас у складі російського підрозділу "Амур". Сидоров розповів, що працював водієм під час боїв за Луганський аеропорт.

 

На відео також наводяться документи інших бійців ПВК Вагнера, які воювали в Україні. Зокрема це: Сергій Анохін, Дмитро Жмурін, Тахір Бахтигараєв.

Передісторія:

  • Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
  • 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.
  • Президент Володимир Зеленський назвав видачу "вагнерівців" Росії несправедливим рішенням, наслідки якого будуть трагічними.

"Українська правда" в Threads

Теми: Донбасвійна
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