"Нагороджував особисто Сурков": Бійці ПВК Вагнера розповіли, як збивали українські літаки

Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.

Джерело: Youtube-канал Яніни Соколової

Деталі: На записі спочатку бойовик ПВК Вагнера Денис Харитонов розповідає, що з 2014 року він воював в складі батальйону "Степ" в Україні, керував групою ПЗРК (Переносний зенітно-ракетний комплекс – ред.). За його словами, збив в Україні біля селища Маринівка 3 одиниці техніки: вертоліт і два штурмовики СУ-25.

Він також розповів, що брав участь у "звільненні луганського аеропорту", а навчався стріляти з ПЗРК в Росії у місті Новочеркаськ.

Харитонов зазначив, що має російський воєнний квиток, оскільки служив у 1999-2001 році. Нагороду за збиті літаки йому вручав у Москві помічник президента Росії Владислав Сурков. Російських державних нагород у нього дві – за взяття Пальміри і за "вертушки в Луганську".

Інший бойовик Сергій Щербаков розповів, що воював разом з Харитоновим в Україні в 2014 році. Він підтвердив, що Харитонов збив вертоліт і два штурмовики.

Ще одни бойовик з ПВК Вагнера Олександр Сидоров розповів що воював в 2014 і 2015 роках "в ЛНР" і в 2016 році біля населеного пункту Пєски (Донецька область). Потрапив він на Донбас у складі російського підрозділу "Амур". Сидоров розповів, що працював водієм під час боїв за Луганський аеропорт.

На відео також наводяться документи інших бійців ПВК Вагнера, які воювали в Україні. Зокрема це: Сергій Анохін, Дмитро Жмурін, Тахір Бахтигараєв.

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