У померлого після вакцинації провізора з Чернівців виявили COVID
Четвер, 25 березня 2021, 15:17
У провізора аптеки з Чернівців, який вакцинувався від COVID і 24 березня помер від інсульту, підтвердили коронавірус.
Джерело: Суспільне з посиланням на очільницю Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ Наталію Гопко
Деталі: Окрім того, COVID-19 підтвердили у двох колег провізора, з якими раніше він вакцинувався.
За словами Гопко, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.
Випадок смерті не пов'язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба.
Проте медики продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті.
Передісторія:
- 23 березня в смт Чорноморське померла військовослужбовиця, яка 21 березня отримала щеплення проти COVID-19. Наступного дня у МОЗ повідомили, що причина смерті військовослужбовиці – гостра серцево-судинна недостатність.
- Вранці 24 березня в міській клінічній лікарні №3 Чернівцях зафіксували смерть провізора аптеки військового госпіталю, яку декілька днів тому вакцинували від коронавірусу. Попередня причина смерті - гострий мозковий інсульт.
- Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що внаслідок вакцинації від COVID-19 в Україні не зафіксовано смертей.