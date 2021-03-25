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У померлого після вакцинації провізора з Чернівців виявили COVID

Четвер, 25 березня 2021, 16:17

У провізора аптеки з Чернівців, який вакцинувався від COVID і 24 березня помер від інсульту, підтвердили коронавірус.

Джерело: Суспільне з посиланням на очільницю Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ Наталію Гопко

Деталі: Окрім того, COVID-19 підтвердили у двох колег провізора, з якими раніше він вакцинувався.

За словами Гопко, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.

Випадок смерті не пов'язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба.

Проте медики продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті.

Передісторія:

  • 23 березня в смт Чорноморське померла військовослужбовиця, яка 21 березня отримала щеплення проти COVID-19. Наступного дня у МОЗ повідомили, що причина смерті військовослужбовиці – гостра серцево-судинна недостатність.
  • Вранці 24 березня в міській клінічній лікарні №3 Чернівцях зафіксували смерть провізора аптеки військового госпіталю, яку декілька днів тому вакцинували від коронавірусу. Попередня причина смерті - гострий мозковий інсульт.
  • Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що внаслідок вакцинації від COVID-19 в Україні не зафіксовано смертей.

Теми: Чернівцівакцинаціякоронавірус


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