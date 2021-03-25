У померлого після вакцинації провізора з Чернівців виявили COVID

У провізора аптеки з Чернівців, який вакцинувався від COVID і 24 березня помер від інсульту, підтвердили коронавірус.

Джерело: Суспільне з посиланням на очільницю Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ Наталію Гопко

Деталі: Окрім того, COVID-19 підтвердили у двох колег провізора, з якими раніше він вакцинувався.

За словами Гопко, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.

Випадок смерті не пов'язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба.

Проте медики продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті.

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