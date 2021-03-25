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В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19 – очільник МОЗ

Четвер, 25 березня 2021, 15:02

Внаслідок вакцинації від COVID-19 в Україні не зафіксовано смертей.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас не було смертей після вакцинації від коронавірусу. У нас померли люди, які до того вакцинувалися".

Деталі: Степанов підкреслив, що, згідно з протоколами, кожен такий випадок буде розслідуватися.

Передісторія: 

  • 23 березня в смт Чорноморське померла військовослужбовиця, яка 21 березня отримала щеплення проти COVID-19. Наступного дня у МОЗ повідомили, що причина смерті військовослужбовиці – гостра серцево-судинна недостатність.
  • Вранці 24 березня в міській клінічній лікарні №3 Чернівцях зафіксували смерть провізора аптеки військового госпіталю, яку декілька днів тому вакцинували від коронавірусу. Попередня причина смерті - гострий мозковий інсульт.

Теми: вакцинаціяМОЗСтепанов


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