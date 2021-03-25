В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19 – очільник МОЗ

Внаслідок вакцинації від COVID-19 в Україні не зафіксовано смертей.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас не було смертей після вакцинації від коронавірусу. У нас померли люди, які до того вакцинувалися".

Деталі: Степанов підкреслив, що, згідно з протоколами, кожен такий випадок буде розслідуватися.

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