В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19 – очільник МОЗ
Четвер, 25 березня 2021, 15:02
Внаслідок вакцинації від COVID-19 в Україні не зафіксовано смертей.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "У нас не було смертей після вакцинації від коронавірусу. У нас померли люди, які до того вакцинувалися".
Деталі: Степанов підкреслив, що, згідно з протоколами, кожен такий випадок буде розслідуватися.
Передісторія:
- 23 березня в смт Чорноморське померла військовослужбовиця, яка 21 березня отримала щеплення проти COVID-19. Наступного дня у МОЗ повідомили, що причина смерті військовослужбовиці – гостра серцево-судинна недостатність.
- Вранці 24 березня в міській клінічній лікарні №3 Чернівцях зафіксували смерть провізора аптеки військового госпіталю, яку декілька днів тому вакцинували від коронавірусу. Попередня причина смерті - гострий мозковий інсульт.