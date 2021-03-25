В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID
Четверг, 25 марта 2021, 16:17
В провизора аптеки из Черновцов, который вакцинировался от COVID и 24 марта умер от инсульта, подтвердили коронавирус.
Источник: Общественное со ссылкой на руководительницу Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Наталью Гопко
Детали: Кроме того, COVID-19 подтвердили в двух коллег провизора, с которыми раньше он вакцинировался.
По словам Гопко, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день. Это связано с инкубационным периодом вируса.
Случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь.
Однако медики продолжают исследовать анализы, чтобы установить точную причину смерти.
Предыстория:
- 23 марта в пгт Черноморское умерла военнослужащая, которая 21 марта получила прививку против COVID-19. На следующий день у Минздраве сообщили, что причина смерти военнослужащей - острая сердечно-сосудистая недостаточность.
- Утром 24 марта в городской клинической больнице №3 Черновцах зафиксировали смерть провизора аптеки военного госпиталя, которую несколько дней назад вакцинировали от коронавируса. Предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт.
- Глава Минздрава заявил, что вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей.