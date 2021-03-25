Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID

Четверг, 25 марта 2021, 16:17

В провизора аптеки из Черновцов, который вакцинировался от COVID и 24 марта умер от инсульта, подтвердили коронавирус.

Источник: Общественное со ссылкой на руководительницу Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Наталью Гопко

Детали: Кроме того, COVID-19 подтвердили в двух коллег провизора, с которыми раньше он вакцинировался.

По словам Гопко, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день.  Это связано с инкубационным периодом вируса.

Случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь.

Однако медики продолжают исследовать анализы, чтобы установить точную причину смерти.

Предыстория: 

  • 23 марта в пгт Черноморское умерла военнослужащая, которая 21 марта получила прививку против COVID-19. На следующий день у Минздраве сообщили, что причина смерти военнослужащей - острая сердечно-сосудистая недостаточность.
  • Утром 24 марта в городской клинической больнице №3 Черновцах зафиксировали смерть провизора аптеки военного госпиталя, которую несколько дней назад вакцинировали от коронавируса. Предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт.
  • Глава Минздрава заявил, что вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей.

Темы: Черновцывакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID

Военный на Львовщине организовал подпольные АЗС с краденым топливом – ОГП

В посольстве Украины разъяснили порядок въезда украинцев на Кипр с 1 апреля

В Британии разбился самолет Королевских воздушных сил

инфографикаМинздрав обозначил красным еще 2 региона, их уже 11

фотоВакцина CoronaVac полетела в Украину

Все новости...
Черновцы
Назвали причины взрыва в больнице Черновцов, где погибли два человека
Пожар в больнице: ночью умер второй пострадавший
В полиции назвали вероятную причину пожара в черновицкой больнице
Последние новости
16:58
Босния первой на Балканах получила вакцину Pfizer-BioNTech через платформу COVAX
16:52
"Инвестняни": Зеленский подписал закон о налоговых и таможенных льготах для инвесторов
16:40
Ни одного документа по "вагнеровцам" в СНБО нет – Данилов
16:36
Растраты в Приватбанке: ВАКС назначил экс-работнице залог в 2,7 миллиона
16:25
Исследователи подсчитали, что счастье в Украине стоит дешевле всего в Европе
16:20
фотоВ Луцке женщина выпала из окна ковидной больницы
16:17
Ощадбанк и Укргазбанк начинают выдачу "теплых кредитов"
16:17
В умершего после вакцинации провизора из Черновцов обнаружили COVID
16:08
Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 118 белорусских силовиков
15:50
фотоШмыгаль встретился с Папой Франциском в Ватикане, визит не анонсировался
Все новости...