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У Тернополі вирішили посилити карантин

П'ятниця, 26 березня 2021, 14:10
У Тернополі вирішили посилити карантин
Фото з Facebook Надала

У Тернополі вирішили посилити карантинні обмеження, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID

Пряма мова Надала: "Правоохоронним органам, Держспоживслужбі спільно з муніципальною інспекцією посилити контроль за роботою закладів громадського харчування, особливо нічних розважальних закладів на вихідні дні і протягом наступного тижня. Щоб зменшити кількість хворих,  встановити режим роботи закладів громадського харчування до 22 години".

Деталі: Школам рекомендуватимуть розпочати навчання з 29 березня безпосередньо у класах лиш для молодших школярів. Учнів 5-11 класів рекомендують перевести на дистанційне навчання до стабілізації ситуації.

Дитячі садки та позашкільні заклади продовжать роботу у звичайному режимі.    

Також, за словами Надала, необхідно посилити контроль за роботою таксі та дезінфекцією цих машин. За його словами, водії і їх пасажири мають бути обов’язково у масках, а в одному авто може бути не більше 3 пасажирів.  

Усі організації, які надають послуги населенню, мають здійснювати спілкування з клієнтами виключно з використанням захисного скла і масок. Також вони мають організувати свою роботу і прийом відвідувачів так, щоб не було скупчень людей.

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Тернопількарантин
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