У Тернополі вирішили посилити карантин
У Тернополі вирішили посилити карантинні обмеження, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу.
Джерело: мер Тернополя Сергій Надал на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID
Пряма мова Надала: "Правоохоронним органам, Держспоживслужбі спільно з муніципальною інспекцією посилити контроль за роботою закладів громадського харчування, особливо нічних розважальних закладів на вихідні дні і протягом наступного тижня. Щоб зменшити кількість хворих, встановити режим роботи закладів громадського харчування до 22 години".
Деталі: Школам рекомендуватимуть розпочати навчання з 29 березня безпосередньо у класах лиш для молодших школярів. Учнів 5-11 класів рекомендують перевести на дистанційне навчання до стабілізації ситуації.
Дитячі садки та позашкільні заклади продовжать роботу у звичайному режимі.
Також, за словами Надала, необхідно посилити контроль за роботою таксі та дезінфекцією цих машин. За його словами, водії і їх пасажири мають бути обов’язково у масках, а в одному авто може бути не більше 3 пасажирів.
Усі організації, які надають послуги населенню, мають здійснювати спілкування з клієнтами виключно з використанням захисного скла і масок. Також вони мають організувати свою роботу і прийом відвідувачів так, щоб не було скупчень людей.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- Станом на 23 березня в Україні 8 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.
- З 25 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки запровадили у Львівській області.
- Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.
- У місті Миколаєві посилили карантинні обмеження до 3 квітня, щоб уникнути потрапляння до "червоної" зони епідемічної небезпеки через розповсюдження COVID-19.