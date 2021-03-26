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В Тернополе решили усилить карантин

Пятница, 26 марта 2021, 14:10
В Тернополе решили усилить карантин
Фото с Facebook Надала

В Тернополе решили усилить карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал на заседании городского штаба по борьбе с COVID

Прямая речь Надала: "Правоохранительным органам, Госпотребслужбе совместно с муниципальной инспекцией усилить контроль за работой заведений общественного питания, особенно ночных развлекательных заведений на выходные дни и на следующей неделе. Чтобы уменьшить количество больных, установить режим работы заведений общественного питания до 22 часов".

Детали: Школам рекомендовать начать обучение с 29 марта непосредственно в классах только для младших школьников. Учащихся 5-11 классов рекомендуют перевести на дистанционное обучение до стабилизации ситуации.

Детские сады и внешкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Также, по словам Надала, необходимо усилить контроль за работой такси и дезинфекцией этих машин. По его словам, водители и их пассажиры должны быть обязательно в масках, а в одном авто может быть не более 3 пассажиров.

Все организации, оказывающие услуги населению, должны осуществлять общение с клиентами исключительно с использованием защитного стекла и масок. Также они должны организовать свою работу и прием посетителей так, чтобы не было скоплений людей.

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Темы: Тернополькарантин
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