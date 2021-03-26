В Тернополе решили усилить карантин
В Тернополе решили усилить карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Источник: мэр Тернополя Сергей Надал на заседании городского штаба по борьбе с COVID
Прямая речь Надала: "Правоохранительным органам, Госпотребслужбе совместно с муниципальной инспекцией усилить контроль за работой заведений общественного питания, особенно ночных развлекательных заведений на выходные дни и на следующей неделе. Чтобы уменьшить количество больных, установить режим работы заведений общественного питания до 22 часов".
Детали: Школам рекомендовать начать обучение с 29 марта непосредственно в классах только для младших школьников. Учащихся 5-11 классов рекомендуют перевести на дистанционное обучение до стабилизации ситуации.
Детские сады и внешкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.
Также, по словам Надала, необходимо усилить контроль за работой такси и дезинфекцией этих машин. По его словам, водители и их пассажиры должны быть обязательно в масках, а в одном авто может быть не более 3 пассажиров.
Все организации, оказывающие услуги населению, должны осуществлять общение с клиентами исключительно с использованием защитного стекла и масок. Также они должны организовать свою работу и прием посетителей так, чтобы не было скоплений людей.
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История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Предыстория:
- По состоянию на 23 марта в Украине 8 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.
- С 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности ввели во Львовской области.
- Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.
- В городе Николаеве усилили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.