"Агента" Шевченка арештували на 2 місяці з альтернативою застави
П'ятниця, 26 березня 2021, 17:51
Печерський суд Києва вирішив відправити так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, під арешт на два місяці. Альтернативою СІЗО може стати застава.
Джерело: поінформований співрозмовник у правоохоронних органах
Деталі: Тримання під вартою триватиме до 24 травня.
Суд дав Шевченку можливість уникнути арешту, якщо той заплатить заставу у розмірі 5 млн гривень.
Читайте також "Я думав, що мене нагородять, а отримав звинувачення". "Агент НАБУ" про контрабанду з Росії та помсту за "вагнерівців"
Передісторія:
- 24 березня Служба безпеки України повідомила, що викрила та припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, а можливими організаторами назвала Семена Семенченка та Євгена Шевченка ( відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ", і фігурант низки кримінальних справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом" – ред.).
- Сам Шевченко заперечує свою причетність до справи.
- СБУ підозрює, що Шевченко і фігурант низки кримінальних справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом", Андрій Рогоза причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.
Українська правда