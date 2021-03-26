"Агента" Шевченка арештували на 2 місяці з альтернативою застави

Печерський суд Києва вирішив відправити так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, під арешт на два місяці. Альтернативою СІЗО може стати застава.

Джерело: поінформований співрозмовник у правоохоронних органах

Деталі: Тримання під вартою триватиме до 24 травня.

Суд дав Шевченку можливість уникнути арешту, якщо той заплатить заставу у розмірі 5 млн гривень.

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