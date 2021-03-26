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"Агента" Шевченка арештували на 2 місяці з альтернативою застави

П'ятниця, 26 березня 2021, 17:51
Фото: agropolit.com

Печерський суд Києва вирішив відправити так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, під арешт на два місяці. Альтернативою СІЗО може стати застава.

Джерело: поінформований співрозмовник у правоохоронних органах

Деталі: Тримання під вартою триватиме до 24 травня.

Суд дав Шевченку можливість уникнути арешту, якщо той заплатить заставу у розмірі 5 млн гривень.

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Передісторія:

  • 24 березня Служба безпеки України повідомила, що викрила та припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, а можливими організаторами назвала Семена Семенченка та Євгена Шевченка ( відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ", і фігурант низки кримінальних справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом" – ред.).
  • Сам Шевченко заперечує свою причетність до справи.
  • СБУ підозрює, що Шевченко і фігурант низки кримінальних справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом", Андрій Рогоза причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.

Українська правда
Теми: арешт


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