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"Агента" Шевченко арестовали на 2 месяца с альтернативой залога

Пятница, 26 марта 2021, 17:51
Фото: agropolit.com

Печерский суд Киева решил отправить так называемого агента НАБУ Евгения Шевченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, под арест на два месяца. Альтернативой СИЗО может стать залог.

Источник: информированный источник в правоохранительных органах

Детали: Содержание под стражей продлится до 24 мая.

Суд дал Шевченко возможность избежать ареста, если тот заплатит залог в размере 5 млн гривен.

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Предыстория:

  • 24 марта Служба безопасности сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, а возможными организаторами назвала Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", и фигурант ряда уголовных дел по коррупционным схемам, связанных с "Укроборонпромом" – ред.).
  • Сам Шевченко отрицает свою причастность к делу.
  • СБУ подозревает, что Шевченко и фигурант ряда уголовных дел относительно коррупционных схем, связанных с "Укроборонпромом", Андрей Рогоза причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.

Украинская правда
Темы: арест


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