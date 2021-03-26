"Агента" Шевченко арестовали на 2 месяца с альтернативой залога
Пятница, 26 марта 2021, 17:51
Печерский суд Киева решил отправить так называемого агента НАБУ Евгения Шевченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, под арест на два месяца. Альтернативой СИЗО может стать залог.
Источник: информированный источник в правоохранительных органах
Детали: Содержание под стражей продлится до 24 мая.
Суд дал Шевченко возможность избежать ареста, если тот заплатит залог в размере 5 млн гривен.
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Предыстория:
- 24 марта Служба безопасности сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, а возможными организаторами назвала Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", и фигурант ряда уголовных дел по коррупционным схемам, связанных с "Укроборонпромом" – ред.).
- Сам Шевченко отрицает свою причастность к делу.
- СБУ подозревает, что Шевченко и фигурант ряда уголовных дел относительно коррупционных схем, связанных с "Укроборонпромом", Андрей Рогоза причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
Украинская правда