"Агента" Шевченко арестовали на 2 месяца с альтернативой залога

Печерский суд Киева решил отправить так называемого агента НАБУ Евгения Шевченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, под арест на два месяца. Альтернативой СИЗО может стать залог.

Источник: информированный источник в правоохранительных органах

Детали: Содержание под стражей продлится до 24 мая.

Суд дал Шевченко возможность избежать ареста, если тот заплатит залог в размере 5 млн гривен.

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