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Семенченко знаходиться у лікарні й до нього не пускають – адвокат

Субота, 27 березня 2021, 19:26

Колишнього нардепа Семена Семенченка, арештованого у справі приватної військової компанії, госпіталізували через погіршення самопочуття і до нього не пускають захисників.

Джерело: адвокат Семенченка Влад Добош у коментарі suspilne

Пряма мова: "Мене не пускають у лікарню за чиїмсь незаконним бажанням. Всупереч Кримінально-процесуальному кодексу перешкоджають законній діяльності захисника. Документи я всі надав, щоб я міг поспілкуватися зі своїм клієнтом, мати з ним побачення. Але за вказівкою комусь зателефонував конвоїр, мені було відмовлено, посилаючись на те, що в них є інструкція".

Деталі: Добош розповів, що подав відповідну заяву до поліції та викликав слідчо-оперативну групу, тепер намагатиметься внести це подію як кримінальне порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а потім передати цю інформацію до Державного бюро розслідувань для подальшого порушення справи.

Адвокат Семенчанка планує подати скарги до уповноваженої з прав людини та до СБУ, оскільки конвоїри, що його не пустили, були зі Служби безпеки.

Добош уточнив, що стан його підзахисного наразі задовільний. Щодо причин госпіталізації адвокат сказав наступне: "Можливо через стрес, можливо, ще щось. Просто стало зле і його доправили до лікарні для обстеження. Це не спровокована ситуація для того, щоб уникнути чи пом'якшити запобіжний захід навмисно. Це стандартне обстеження, щоб встановити, чому йому стало зле".

Нагадаємо:

  • У справі про незаконне створення приватної військової компанії 26 березня суд заарештував на 2 місяці екскомандира добровольчого батальйону "Донбас" і нардепа парламенту 8 скликання Семена Семенченка без альтернативи застави.
  • Перед цим Семенченко запевняв, що як український доброволець він не збирається "завертатися в пледік", їхати за кордон або ховатися від слідства – і готовий захищати себе в суді. 

Теми: СеменченкоСБУ


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