Семенченко знаходиться у лікарні й до нього не пускають – адвокат

Колишнього нардепа Семена Семенченка, арештованого у справі приватної військової компанії, госпіталізували через погіршення самопочуття і до нього не пускають захисників.

Джерело: адвокат Семенченка Влад Добош у коментарі suspilne

Пряма мова: "Мене не пускають у лікарню за чиїмсь незаконним бажанням. Всупереч Кримінально-процесуальному кодексу перешкоджають законній діяльності захисника. Документи я всі надав, щоб я міг поспілкуватися зі своїм клієнтом, мати з ним побачення. Але за вказівкою комусь зателефонував конвоїр, мені було відмовлено, посилаючись на те, що в них є інструкція".

Деталі: Добош розповів, що подав відповідну заяву до поліції та викликав слідчо-оперативну групу, тепер намагатиметься внести це подію як кримінальне порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а потім передати цю інформацію до Державного бюро розслідувань для подальшого порушення справи.

Адвокат Семенчанка планує подати скарги до уповноваженої з прав людини та до СБУ, оскільки конвоїри, що його не пустили, були зі Служби безпеки.

Добош уточнив, що стан його підзахисного наразі задовільний. Щодо причин госпіталізації адвокат сказав наступне: "Можливо через стрес, можливо, ще щось. Просто стало зле і його доправили до лікарні для обстеження. Це не спровокована ситуація для того, щоб уникнути чи пом'якшити запобіжний захід навмисно. Це стандартне обстеження, щоб встановити, чому йому стало зле".

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