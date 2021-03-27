Семенченко находится в больнице и к нему не пускают – адвокат

Бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о частной военной компании, госпитализировали из-за ухудшения самочувствия и к нему не пускают защитников.

Источник: адвокат Семенченко Влад Добош в комментарии suspilne

Прямая речь: "Меня не пускают в больницу по чьему-то незаконному желанию. Вопреки Уголовно-процессуальному кодексу препятствуют законной деятельности защитника. Документы я все предоставил, чтобы я мог пообщаться со своим клиентом, иметь с ним свидание. Но по указанию кому-то позвонил конвоир, мне было отказано, ссылаясь на то, что у них есть инструкция".

Детали: Добош рассказал, что подал соответствующее заявление в полицию и вызвал следственно-оперативную группу, он постарается внести это событие как уголовное нарушение в Единый реестр досудебных расследований, а затем передать эту информацию в Государственнон бюро расследований для дальнейшего возбуждения дела.

Адвокат Семенчанко планирует подать жалобы уполномоченному по правам человека и в СБУ, поскольку конвоиры, которые его не пустили, были из Службы безопасности.

Добош уточнил, что состояние его подзащитного пока удовлетворительное. О причинах госпитализации адвокат сказал следующее: "Возможно из-за стресса, возможно, еще что-то. Просто стало плохо и был доставлен в больницу для обследования. Это не спровоцированная ситуация для того, чтобы избежать или смягчить меру пресечения преднамеренно. Это стандартное обследование, чтобы установить, почему ему стало плохо".

Напомним: