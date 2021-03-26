Семенченко прийшов у СБУ: Не збираюся "загортатися в пледик"

Колишній доброволець і нардеп Семен Семенченко, якого підозрюють у створенні приватної військової компанії, прибув у київське управління Служби безпеки України для отримання підозри, свою провину він заперечує.

Джерело: допис Семенченка у Facebook і коментар пресцентру СБУ

Пряма мова Семенченка: "Взяв кілька днів вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався що за час моєї відсутності я був оголошений СБУ найстрашнішим терористом.

Інформація про те, що мене заарештували і пред'явили підозру, не відповідає дійсності.

Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ...

Зараз їду в СБУ на Аскольдів щоб отримати підозру і дати пояснення. Про місце і час суду, який призначать мені по запобіжному заходу повідомлю додатково".

Деталі: Семенченко запевнив, що як український доброволець він не збирається "завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства" – і готовий захищати себе в суді.

У СБУ підтвердили, що Семенченко приїхав у київське управління відомства.

У спецслужбі додали, що свою позицію вже оприлюднили й надали частину доказів, а за появи нових обставин громадськості повідомлять про це.

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