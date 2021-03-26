Семенченко прийшов у СБУ: Не збираюся "загортатися в пледик"
Колишній доброволець і нардеп Семен Семенченко, якого підозрюють у створенні приватної військової компанії, прибув у київське управління Служби безпеки України для отримання підозри, свою провину він заперечує.
Джерело: допис Семенченка у Facebook і коментар пресцентру СБУ
Пряма мова Семенченка: "Взяв кілька днів вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався що за час моєї відсутності я був оголошений СБУ найстрашнішим терористом.
Інформація про те, що мене заарештували і пред'явили підозру, не відповідає дійсності.
Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ...
Зараз їду в СБУ на Аскольдів щоб отримати підозру і дати пояснення. Про місце і час суду, який призначать мені по запобіжному заходу повідомлю додатково".
Деталі: Семенченко запевнив, що як український доброволець він не збирається "завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства" – і готовий захищати себе в суді.
У СБУ підтвердили, що Семенченко приїхав у київське управління відомства.
У спецслужбі додали, що свою позицію вже оприлюднили й надали частину доказів, а за появи нових обставин громадськості повідомлять про це.
Передісторія:
- 24 березня СБУ повідомила, що викрила воєнізоване збройне формування, т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ" і фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом"). За даними СБУ, 15 українців керували компанією з понад 150 осіб, які укладали контракти з організаціями країн Близького Сходу і пропонували їм зброю.
- 25 березня ексбійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер") відправили під цілодобовий домашній арешт у цій справі.
- Шевченко заперечує свою причетність до справи.
- СБУ підозрює, що Євген Шевченко й Андрій Рогоза (фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних із "Укроборонпромом") причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.
- Журналісти "Слідство.Інфо" стверджують, що ПВК Семенченка в останні роки працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.