У США вакцинували третину населення
Неділя, 28 березня 2021, 06:15
28% населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19.
Джерело: трекер вакцинації на сайті The New York Times
Деталі: Найбільший відсоток людей, що зробили хоча б одне щеплення, у Палау (47%), Нью-Мексико (36%) та Американському Самоа (36%).
Як свідчить трекер, 15% американців повністю вакцинувалися - тобто отримали дві дози вакцини.
Щодня у США роблять близько 2,68 млн щеплень.
Нагадаємо:
- Вакцинація в США розпочалась 14 грудня.
- У США вакцинують препаратами від Pfizer-BioNTech і Moderna. Також нещодавно схвалили однодозову вакцину Johnson & Johnson.
- У середині березня президент США Джо Байден оголосив, що до 1 травня усі дорослі жителі США матимуть право отримати вакцину проти COVID-19.
- Байден збирається збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 млн за перші 100 днів його перебування на посаді.