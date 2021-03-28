У США вакцинували третину населення

28% населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19.

Джерело: трекер вакцинації на сайті The New York Times

Деталі: Найбільший відсоток людей, що зробили хоча б одне щеплення, у Палау (47%), Нью-Мексико (36%) та Американському Самоа (36%).

Як свідчить трекер, 15% американців повністю вакцинувалися - тобто отримали дві дози вакцини.

Щодня у США роблять близько 2,68 млн щеплень.

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