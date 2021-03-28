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У США вакцинували третину населення

Неділя, 28 березня 2021, 06:15
У США вакцинували третину населення
wvlt.tv

28% населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19.

Джерело: трекер вакцинації на сайті The New York Times

Деталі: Найбільший відсоток людей, що зробили хоча б одне щеплення, у Палау (47%), Нью-Мексико (36%) та Американському Самоа (36%).

Як свідчить трекер, 15% американців повністю вакцинувалися - тобто отримали дві дози вакцини.

Щодня у США роблять близько 2,68 млн щеплень.

 

Нагадаємо:

  • Вакцинація в США розпочалась 14 грудня.
  • У США вакцинують препаратами від Pfizer-BioNTech і Moderna. Також нещодавно схвалили однодозову вакцину Johnson & Johnson.
  • У середині березня президент США Джо Байден оголосив, що до 1 травня усі дорослі жителі США матимуть право отримати вакцину проти COVID-19.
  • Байден збирається збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 млн за перші 100 днів його перебування на посаді.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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