Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У США вакцинували третину населення

Неділя, 28 березня 2021, 06:15
wvlt.tv

28% населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19.

Джерело: трекер вакцинації на сайті The New York Times

Деталі: Найбільший відсоток людей, що зробили хоча б одне щеплення, у Палау (47%), Нью-Мексико (36%) та Американському Самоа (36%).

Як свідчить трекер, 15% американців повністю вакцинувалися - тобто отримали дві дози вакцини.

Щодня у США роблять близько 2,68 млн щеплень.

 

Нагадаємо:

  • Вакцинація в США розпочалась 14 грудня.
  • У США вакцинують препаратами від Pfizer-BioNTech і Moderna. Також нещодавно схвалили однодозову вакцину Johnson & Johnson.
  • У середині березня президент США Джо Байден оголосив, що до 1 травня усі дорослі жителі США матимуть право отримати вакцину проти COVID-19.
  • Байден збирається збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 млн за перші 100 днів його перебування на посаді.

Теми: СШАкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: “відпочинок” Тупицького, нові карантинні зони

“Організація”: Cтепанов пояснив, чому Україна вдвічі відстає від плану вакцинації

Резніков: Росіян, які незаконно переїхали до Криму — видворять

У Бразилії оголосили про створення нової вакцини проти Covid

В ніч на неділю Україна переходить на літній час

Китай ввів санкції проти США та Канади у відповідь

Усі новини...
США
США про санкції Китаю: “Безпідставні”
США та Британія відреагували на погіршення стану Навального
Першим містом з "паспортами вакцинації" у США став Нью-Йорк
Останні новини
08:00
Головні новини суботи і ночі: “відпочинок” Тупицького, нові карантинні зони
07:10
США про санкції Китаю: “Безпідставні”
06:15
У США вакцинували третину населення
05:20
COVID-19: Кількість хворих у світі за два дні зросла на мільйон
04:26
Найвище військове керівництво країн світу засудило дії силовиків у М'янмі
02:45
“Організація”: Cтепанов пояснив, чому Україна вдвічі відстає від плану вакцинації
01:50
Резніков: Росіян, які незаконно переїхали до Криму — видворять
00:48
На акції протесту в Мінську затримали дві сотні людей
23:59
У Бразилії оголосили про створення нової вакцини проти Covid
23:23
"Укрзалізниця" повідомила, в яких "червоних" зонах обмежено рух потягів
Усі новини...