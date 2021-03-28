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В США вакцинировали треть населения

Воскресенье, 28 марта 2021, 06:15
wvlt.tv

28% населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19.

Источник: трекер вакцинации на сайте The New York Times

Детали: Наибольший процент людей, сделавших хотя бы одну прививку, в Палау (47%), Нью-Мексико (36%) и Американском Самоа (36%).

Как показывает трекер, 15% американцев полностью вакцинировались - то есть получили две дозы вакцины.

Ежедневно в США делают около 2,68 млн прививок.

 

Напомним:

  • Вакцинация в США началась 14 декабря. 
  • В США вакцинируют препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Также недавно одобрили одноразовую вакцину Johnson & Johnson.
  • В средине марта президент США Джо Байден объявил, что до 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.
  • Байден собирается увеличить количество вакцинированных лиц до 200 млн за первые 100 дней его пребывания в должности.

Темы: СШАкоронавирус


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