В США вакцинировали треть населения

28% населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19.

Источник: трекер вакцинации на сайте The New York Times

Детали: Наибольший процент людей, сделавших хотя бы одну прививку, в Палау (47%), Нью-Мексико (36%) и Американском Самоа (36%).

Как показывает трекер, 15% американцев полностью вакцинировались - то есть получили две дозы вакцины.

Ежедневно в США делают около 2,68 млн прививок.

Напомним: