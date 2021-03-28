В США вакцинировали треть населения
Воскресенье, 28 марта 2021, 06:15
28% населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19.
Источник: трекер вакцинации на сайте The New York Times
Детали: Наибольший процент людей, сделавших хотя бы одну прививку, в Палау (47%), Нью-Мексико (36%) и Американском Самоа (36%).
Как показывает трекер, 15% американцев полностью вакцинировались - то есть получили две дозы вакцины.
Ежедневно в США делают около 2,68 млн прививок.
Напомним:
- Вакцинация в США началась 14 декабря.
- В США вакцинируют препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Также недавно одобрили одноразовую вакцину Johnson & Johnson.
- В средине марта президент США Джо Байден объявил, что до 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.
- Байден собирается увеличить количество вакцинированных лиц до 200 млн за первые 100 дней его пребывания в должности.