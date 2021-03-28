Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США вакцинировали треть населения

Воскресенье, 28 марта 2021, 06:15
В США вакцинировали треть населения
wvlt.tv

28% населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19.

Источник: трекер вакцинации на сайте The New York Times

Детали: Наибольший процент людей, сделавших хотя бы одну прививку, в Палау (47%), Нью-Мексико (36%) и Американском Самоа (36%).

Как показывает трекер, 15% американцев полностью вакцинировались - то есть получили две дозы вакцины.

Ежедневно в США делают около 2,68 млн прививок.

 

Напомним:

  • Вакцинация в США началась 14 декабря. 
  • В США вакцинируют препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Также недавно одобрили одноразовую вакцину Johnson & Johnson.
  • В средине марта президент США Джо Байден объявил, что до 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.
  • Байден собирается увеличить количество вакцинированных лиц до 200 млн за первые 100 дней его пребывания в должности.

Темы: СШАкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
США передадут Украине автономные беспилотники Skydio
В Госдепе ответили на обещания Путина предоставить бесплатное зерно странам Африки
Трампу выдвинули дополнительные обвинения по делу о хранении секретных документов – СМИ
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: