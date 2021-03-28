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Епідемія у Києві: за добу госпіталізували сотні людей

Неділя, 28 березня 2021, 12:54
Епідемія у Києві: за добу госпіталізували сотні людей

Протягом суботи у столиці виявили 374 нових випадки коронавірусу, при цьому 527 хворим знадобилася госпіталізація.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: Серед 374 підтверджених випадків Covid – 205 жінок віком від 21 до 90 років, 144 чоловіків віком від 18 до 90 років, 25 дівчаток від 3 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (120), Дарницькому (110) та в Оболонському (60).

За день хвороба забрала життя 35 людей, таким чином від коронавірусу у столиці від початку пандемії померли вже 3309 осіб.

За словами Кличка, протягом минулої доби госпіталізували 45 людей з діагнозом "коронавірус" та 482 людини з пневмоніями та підозрою на коронавірус.

Також він зазначив, що 284 киянина подолали коронавірус (загалом одужали 104 901).

Нагадаємо:

  • У Києві за добу 26 березня було підтверджено 1226 випадків коронавірусу, померли 39 хворих, одужало 464 особи.
  • Віталій Кличко закликав киян користуватися громадським транспортом столиці тільки за крайньої потреби, поки в місті діють суворі карантинні обмеження через спалах Covid, інакше у столиці можливий жорсткий локдаун.
  • 23 березня Київ був віднесений до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда

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Теми: Київкоронавірусепідемія
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