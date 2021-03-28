Эпидемия в Киеве: за сутки госпитализированы сотни людей

В течение субботы в столице обнаружили 374 новых случая коронавируса, при этом 527 больным потребовалась госпитализация.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: Среди 374 подтвержденных случаев Covid – 205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет, 144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 25 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (120), Дарницком (110) и в Оболонском (60).

За день болезнь унесла жизни 35 человек, таким образом от коронавируса в столице с начала пандемии умерли уже 3309 человек.

По словам Кличко, за прошедшие сутки госпитализировали 45 человек с диагнозом "коронавирус" и 482 человека с пневмониями и подозрением на коронавирус.

Также он отметил, что 284 киевлянина преодолели коронавирус (всего выздоровели 104901).

Напомним:

В Киеве за сутки 26 марта было подтверждено 1226 случаев коронавируса, умерли 39 больных, выздоровели 464 человека.

Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости, пока в городе действуют строгие карантинные ограничения из-за вспышки Covid, иначе в столице возможен жесткий локдаун

23 марта Киев попал в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране