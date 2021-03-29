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На довиборах у Раду на Донеччині переміг Аксьонов

Понеділок, 29 березня 2021, 13:09
На довиборах у Раду на Донеччині переміг Аксьонов

У Донецькій області за результатами підрахунку 100% бюлетенів на довиборах у Верховну Раду переміг мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов – 65,46% голосів.

Джерело: сайт Центральної виборчої комісії  

Деталі: На другому місці – адвокат Валентин Рибін ("Партія Шарія") з 13% голосів.  

Третя кандидатка "Європейської солідарності" Юлія Кузьменко, яку підтримали 6,69% виборців. 

Із заявлених 148 тисяч виборців проголосували на окрузі 31 213 громадян. 

Явка на одномандатному виборчому окрузі №50 склала 20,99%.

 

Передісторія:

  • Довибори до ВР відбувалися, оскільки депутат від 50 округу Руслан Требушкін, який у жовтні 2020 року виграв місцеві вибори, склав мандат.
  • У 2018 році мер Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов був внесений в розшукову базу МВС України як особа, що переховується від органів прокуратури. Повідомлялось, що він підробляв документи для відвідин Криму.
  • Аксьонову інкримінували ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч.2,3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
  • Пізніше заступник Аксьонова заявив, що мер Добропілля лікується в Німеччині.

Українська правда

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Теми: Верховна Радавибори
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