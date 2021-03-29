На довыборах в Раду в Донецкой области победил Аксенов
Понедельник, 29 марта 2021, 13:09
В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов - 65,46% голосов.
Источник: сайт Центральной избирательной комиссии
Детали: На втором месте - адвокат Валентин Рыбин ("Партия Шария") с 13% голосов.
Третья кандидат "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко, которую поддержали 6,69% избирателей.
Из заявленных 148 тысяч избирателей проголосовали в округе 31 213 граждан.
Явка на одномандатном избирательном округе №50 составила 20,99%.
Предыстория:
- Довыборы в ВР приходили, поскольку депутат от 50 округа Руслан Требушкин, который в октябре 2020 года выиграл местные выборы, сложил мандат.
- В 2018 году мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов был внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Сообщалось, что он подделывал документы для посещения Крыма.
- Аксенову инкриминировали ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
- Позже заместитель Аксенова заявил, что мэр Доброполья лечится в Германии.
Украинская правда