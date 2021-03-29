На довыборах в Раду в Донецкой области победил Аксенов

В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов - 65,46% голосов.

Источник: сайт Центральной избирательной комиссии

Детали: На втором месте - адвокат Валентин Рыбин ("Партия Шария") с 13% голосов.

Третья кандидат "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко, которую поддержали 6,69% избирателей.

Из заявленных 148 тысяч избирателей проголосовали в округе 31 213 граждан.

Явка на одномандатном избирательном округе №50 составила 20,99%.

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