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Раскол в "Голосе": нардепы требуют перевыборов руководства партии

Понедельник, 29 марта 2021, 19:35

Некоторые народные депутаты фракции "Голос" обнародовали совместное заявление, в котором призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Источник: заявление нардепов

Дословно: "Мы разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об увольнении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, несмотря на то, что большинство представителей фракции считают ее работу провальной.

Мы осуждаем ведения руководством партии и фракции подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России. Такая коалиция недопустима.

В конце концов, мы возмущены нарушением со стороны руководства партии принципов внутрипартийной демократии и прозрачности в ее деятельности. Последний съезд партии, который состоялся в феврале 2021 года, из-за давления руководства партии прошел с многочисленными нарушениями и без проведения конференций территориальных ячеек, которые ему должны предшествовать...

Для оздоровления ситуации в партии ячейкам на местах необходимо срочно инициировать проведение съезда, на котором:

  • подробно и открыто разработать, обсудить и утвердить демократические изменения в Уставе партии, которые позволят устранить практику принятия решений одним человеком и расширят полномочия партийных ячеек;
  • провести новые прозрачные и честные выборы руководства партии, которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции "Голос"

Детали: Подписали заявление 10 нардепов - Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Андрей Шараскин, Наталья Пипа, Юлия Клименко.

Справка: Сейчас главой партии "Голос" является Кира Рудык. Председателем фракции - Ярослав Железняк.

Предыстория: 22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Политсовет предупредила, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции".

Позже партия опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования.

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Украинская правда
Темы: ГолосВерховная Рада


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