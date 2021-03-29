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Тупицький хоче оскаржити указ Зеленського у Верховному суді

Понеділок, 29 березня 2021, 20:19

Олександр Тупицький прокоментував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького главою Конституційного суду і вважає це рішення незаконним.

Джерело: Тупицький в інтерв'ю Liga.net

Пряма мова Тупицького: "Я буду його (указ Зеленського - ред.) оскаржувати у Верховному суді. Я вважаю його протиправним і незаконним ...

Конституцією і законом про КСУ прямо визначено, що рішення про звільнення судді КСУ приймає тільки Конституційний суд на спеціальному пленарному засіданні.

Тому я сьогодні видав розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання на 12 квітня на 12.00 про розгляд питання про звільнення суддів Касмініна і Тупицького ...

Я вважаю, що президента в правовому сенсі неправильно консультують... Президента вводять в юридичну оману. Думаю, через деякий час він знайде можливість розібратися в цьому. Це не такі вже складні речі, які раніше відбувалися.  А щодо того, хто за цим стоїть: якби у мене були докази, я міг би про це говорити".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.

Сайт Конституційного суду України не працює вже третю добу, причини встановлюються.

Теми: ТупицькийЗеленськийКСВерховний суд


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