Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тупицкий хочет обжаловать указ Зеленского в Верховном суде

Понедельник, 29 марта 2021, 20:19

Александр Тупицкий прокомментировал указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого главой Конституционного суда и считает это решение незаконным.

Источник: Тупицкий в интервью Liga.net

Прямая речь Тупицкого: "Я буду его (указ Зеленского – ред.) обжаловать в Верховном суде. Я считаю его противоправным и незаконным…

Конституцией и законом о КСУ прямо определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только Конституционный суд на специальном пленарном заседании.

Поэтому я сегодня выдал распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 12 апреля на 12:00 о рассмотрении вопроса об увольнении судей Касминина и Тупицкого…

Я считаю, что президента в правовом смысле неправильно консультируют… Президента вводят в юридическое заблуждение. Думаю, через некоторое время он найдет возможность разобраться в этом. Это не такие уж сложные вещи, которые раньше происходили. А насчет того, кто за этим стоит: если бы у меня были доказательства, я мог бы об этом говорить".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки, причины устанавливаются.

Темы: ТупицкийЗеленскийКСВерховный суд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 29 марта: результаты довыборов в Раду, созыв спецзаседания КС

Тупицкий хочет обжаловать указ Зеленского в Верховном суде

Раскол в "Голосе": нардепы требуют перевыборов руководства партии

обновлено от 17:58Дело о ПВК: суд отправил под домашний арест бывшего комбата

Тупицкий объявил о созыве спецзаседания КС

В России осудили экс-футболиста за "попытку передать" Украине запчасти к С-300

Все новости...
Тупицкий
Охрана не пустила Тупицкого и Касминина в КС
Сайт КС не работает с момента обнародования указа по Тупицкому
Зеленский: Тупицкий может идти на заслуженный отдых
Последние новости
21:35
Движение между Запорожьем и Днепром восстановили после того, как "Интерсити" сошел с рельсов
21:24
Новости 29 марта: результаты довыборов в Раду, созыв спецзаседания КС
21:10
Движение по Суэцкому каналу восстанавливается
20:57
Польша с 30 марта меняет правила въезда
20:40
В Минэкономики ожидают экспортировать более 45 млн тонн зерна в этом году
20:28
"Белорусский шпион" сам сдался СБУ, его освободили от уголовной ответственности
20:23
Официальный курс гривни к доллару снова не изменился
20:19
Тупицкий хочет обжаловать указ Зеленского в Верховном суде
19:51
В Австрии напали на украинских подростков, один в больнице с ножевыми ранениями
19:35
Раскол в "Голосе": нардепы требуют перевыборов руководства партии
Все новости...