Тупицкий хочет обжаловать указ Зеленского в Верховном суде

Александр Тупицкий прокомментировал указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого главой Конституционного суда и считает это решение незаконным.

Источник: Тупицкий в интервью Liga.net

Прямая речь Тупицкого: "Я буду его (указ Зеленского – ред.) обжаловать в Верховном суде. Я считаю его противоправным и незаконным…

Конституцией и законом о КСУ прямо определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только Конституционный суд на специальном пленарном заседании.

Поэтому я сегодня выдал распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 12 апреля на 12:00 о рассмотрении вопроса об увольнении судей Касминина и Тупицкого…

Я считаю, что президента в правовом смысле неправильно консультируют… Президента вводят в юридическое заблуждение. Думаю, через некоторое время он найдет возможность разобраться в этом. Это не такие уж сложные вещи, которые раньше происходили. А насчет того, кто за этим стоит: если бы у меня были доказательства, я мог бы об этом говорить".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки, причины устанавливаются.