Тупицький оголосив про скликання спецзасідання КС

Олександр Тупицький оголосив про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня 2021 року.

Джерело: документ на Facebook-сторінці суду

Деталі: У документі, поширеному судом, вказується, що це розпорядження голови КС. Тупицький, якого 29 березня державна охорона не пустила до КС, зазначає, що засідання скликається для розгляду питання про звільнення з посади суддів Конституційного суду Касмініна та Тупицького у зв'язку з указом президента від 27 березня.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. Сайт Конституційного суду України не працює вже третю добу, причини встановлюються.

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