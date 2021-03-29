Тупицький оголосив про скликання спецзасідання КС
Олександр Тупицький оголосив про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня 2021 року.
Джерело: документ на Facebook-сторінці суду
Деталі: У документі, поширеному судом, вказується, що це розпорядження голови КС. Тупицький, якого 29 березня державна охорона не пустила до КС, зазначає, що засідання скликається для розгляду питання про звільнення з посади суддів Конституційного суду Касмініна та Тупицького у зв'язку з указом президента від 27 березня.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. Сайт Конституційного суду України не працює вже третю добу, причини встановлюються.
Передісторія:
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 30 грудня 2020 року у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
- 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.