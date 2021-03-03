Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, готує запуск десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Джерело: трансляція з космодрому, Ілон Маск в Twitter, сайт SpaceX

Деталі: Starship SN10 о 19:49 почали заправляти паливом (метан та кисень). Запуск очікувався о 20:50 за київським часом, але підготовка була перервана через необхідність технічних робот на стартовому майданчику. Наразі запуск очікується близько 22:14.

Напередодні старту SN10 Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно з вірогідністю 60% (попередні тести, за оцінкою Маска, мали 33% на успіх).

Starship SN10 встановлено на власному пусковому комплексі компанії біля містечка Бока Чика у штаті Техас, яке Маск має намір перейменувати у Зоряна база (Starbase) та розбудувати там велике місто.

Фото: SpaceX

2 березня японський мільярдер Юсаку Маедзава, який стане першим космічним туристом компанії SpaceX, оголосив про набір команди з восьми осіб для спільного польоту до Місяця. Участь у місії для них буде безкоштовною.

Що передувало: 16 лютого в Техасі завершили підготовку 11-го прототипу Starship в той час, коли ще п'ять тестових моделей багаторазового міжпланетного корабля наразі ще будуються.

В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. 24 грудня Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 27th February 2021 pic.twitter.com/bI5xYoNcqg — Brendan (@_brendan_lewis) February 26, 2021

Нагадаємо:

10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління кораблем при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Тоді прототип розбився в центрі стартового поля.

2 лютого компанія повторила тест, але прототип також розбився з тих же причин.

1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку – в наступні чотири роки.

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX