Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ілон Маск запускає Starship, ймовірність вибуху 40%

Середа, 3 березня 2021, 21:45

Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, готує запуск десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Джерело: трансляція з космодрому, Ілон Маск в Twitter, сайт SpaceX

Деталі: Starship SN10 о 19:49 почали заправляти паливом (метан та кисень). Запуск очікувався о 20:50 за київським часом, але підготовка була перервана через необхідність технічних робот на стартовому майданчику. Наразі запуск очікується близько 22:14.

Напередодні старту SN10 Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно з вірогідністю 60% (попередні тести, за оцінкою Маска, мали 33% на успіх).

Starship SN10 встановлено на власному пусковому комплексі компанії біля містечка Бока Чика у штаті Техас, яке Маск має намір перейменувати у Зоряна база (Starbase) та розбудувати там велике місто.

 
Фото: SpaceX
 

2 березня японський мільярдер Юсаку Маедзава, який стане першим космічним туристом компанії SpaceX, оголосив про набір команди з восьми осіб для спільного польоту до Місяця. Участь у місії для них буде безкоштовною.

 

Що передувало: 16 лютого в Техасі завершили підготовку 11-го прототипу Starship в той час, коли ще п'ять тестових моделей багаторазового міжпланетного корабля наразі ще будуються.

В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. 24 грудня Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

Нагадаємо:

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX

Микола Донєв, УП
Теми: космосІлон Маск


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено від 20:20Ілон Маск запускає Starship, ймовірність вибуху 40%

Новини 3 березня: скасування переведення годинників, невдалий "жарт" словацького прем’єра

Зеленський ветував закон про захист викривачів корупції

Україна чекає на офіційне вибачення прем’єра Словаччини через "жарт" про Закарпаття

Рудьковському в аеропорту вручили підозру у викраденні бізнес-партнера – джерело

уточненоНардепи звернуться до КСУ щодо призначення Шкарлета

Усі новини...
космос
Японський мільярдер вибере 8 компаньйонів для польоту на Місяць
Багаторазова ракета-носій Falcon 9 впала в океан через проблему з двигуном – SpaceX
Індійська ракета успішно вивела на орбіту бразильський супутник
Останні новини
21:45
Оновлено від 20:20Ілон Маск запускає Starship, ймовірність вибуху 40%
21:41
Команда Першої ліги вибила "Шахтар" з Кубка України
21:26
Новини 3 березня: скасування переведення годинників, невдалий "жарт" словацького прем’єра
21:08
Зеленський ветував закон про захист викривачів корупції
20:53
Ціни на будинки під Києвом суттєво зросли
20:38
У Швеції озброєний чоловік поранив ножем вісім людей, поліція припускає теракт
20:16
Курс гривні до долара та євро продовжує зміцнюватися
19:51
"Динамо" пройшло до 1/2 фіналу Кубка України через серію пенальті
19:51
В ОПУ хочуть проаналізувати судові рішення проти ветеранів та громадських діячів з 2014 року
19:34
Україна чекає на офіційне вибачення прем’єра Словаччини через "жарт" про Закарпаття
Усі новини...