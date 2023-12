Spacex закінчила збирати ще один прототип Starship

Станом на 17 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, на початку року став найбагатшою людиною на планеті, вже підготувала до випробувальних запусків два прототипи міжпланетних багаторазових кораблів Starship.

Джерело: Трансляція з космодрому

Деталі: На пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас вже встановлено 10-ий прототип багаторазового корабля Starship. Очікується, що його запуск відбудеться у найближчі тижні.

16 лютого в Техасі, США завершили підготовку 11-го прототипу Starship в той час, коли ще чотири тестові моделі багаторазових міжпланетних кораблів наразі ще будуються.

Starship SN11 has been repositioned in the high bay after the aft flap was attached. It is only 37 F now with a light misty drizzle. 🔥🚀🔥@NASASpaceflight pic.twitter.com/01v4pbGnU6