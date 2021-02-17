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Spacex закінчила збирати ще один прототип Starship

Середа, 17 лютого 2021, 02:21

Станом на 17 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, на початку року став найбагатшою людиною на планеті, вже підготувала до випробувальних запусків два прототипи міжпланетних багаторазових кораблів Starship.

Джерело: Трансляція з космодрому

Деталі: На пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас вже встановлено 10-ий прототип багаторазового корабля Starship. Очікується, що його запуск відбудеться у найближчі тижні.

16 лютого в Техасі, США завершили підготовку 11-го прототипу Starship в той час, коли ще чотири тестові моделі багаторазових міжпланетних кораблів наразі ще будуються.

В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. 24 грудня Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

 

Нагадаємо:

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX

Теми: космосІлон Маск


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