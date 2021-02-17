Spacex закінчила збирати ще один прототип Starship

Станом на 17 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, на початку року став найбагатшою людиною на планеті, вже підготувала до випробувальних запусків два прототипи міжпланетних багаторазових кораблів Starship.

Джерело: Трансляція з космодрому

Деталі: На пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас вже встановлено 10-ий прототип багаторазового корабля Starship. Очікується, що його запуск відбудеться у найближчі тижні.

16 лютого в Техасі, США завершили підготовку 11-го прототипу Starship в той час, коли ще чотири тестові моделі багаторазових міжпланетних кораблів наразі ще будуються.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 13th February 2021 pic.twitter.com/InBw1QoAi3 — Brendan (@_brendan_lewis) February 13, 2021

Starship SN11 has been repositioned in the high bay after the aft flap was attached. It is only 37 F now with a light misty drizzle. 🔥🚀🔥@NASASpaceflight pic.twitter.com/01v4pbGnU6 — Mary (@BocaChicaGal) February 16, 2021

В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. 24 грудня Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

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