Spacex закінчила збирати ще один прототип Starship
Станом на 17 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, який, за даними Bloomberg, на початку року став найбагатшою людиною на планеті, вже підготувала до випробувальних запусків два прототипи міжпланетних багаторазових кораблів Starship.
Джерело: Трансляція з космодрому
Деталі: На пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас вже встановлено 10-ий прототип багаторазового корабля Starship. Очікується, що його запуск відбудеться у найближчі тижні.
16 лютого в Техасі, США завершили підготовку 11-го прототипу Starship в той час, коли ще чотири тестові моделі багаторазових міжпланетних кораблів наразі ще будуються.
The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 13th February 2021 pic.twitter.com/InBw1QoAi3— Brendan (@_brendan_lewis) February 13, 2021
Starship SN11 has been repositioned in the high bay after the aft flap was attached. It is only 37 F now with a light misty drizzle. 🔥🚀🔥@NASASpaceflight pic.twitter.com/01v4pbGnU6— Mary (@BocaChicaGal) February 16, 2021
В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. 24 грудня Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".
Нагадаємо:
- 10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Тоді прототип розбився в центрі стартового поля.
- 2 лютого компанія повторила тест, але прототип також розбився з тих же причин.
- 1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку –в наступні чотири роки.
- 24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.
- 20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.
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