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Україна чекає на офіційне вибачення прем’єра Словаччини через "жарт" про Закарпаття

Середа, 3 березня 2021, 18:34
Україна чекає на офіційне вибачення прем’єра Словаччини через жарт про Закарпаття

МЗС вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича через недипломатичний жарт про "обіцянку Закарпаття" Росії в обмін на вакцину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС.

Зокрема, до МЗС було запрошено тимчасового повіреного у справах Словаччини Матуша Корбу, якому висловлено протест через некоректні висловлювання Матовича.

"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин" - заявили в МЗС.

У відомстві зазначили, що недоречні слова глави словацького уряду дисонують з послідовною позицією Словаччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. 

"МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича за некоректні висловлювання" - йдеться у коментарі. 

Під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба  висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".

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