У "Дії" можна отримати понад 50 послуг – Федоров
Вівторок, 30 березня 2021, 01:38
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на порталі "Дія" наразі можна отримати онлайн більше 50 державних послуг.
Джерело: Федоров у Facebook
Деталі: За словами Федорова, "Дія" має більше 3,6 мільйонів відвідувань порталу. Більше 275 тисяч українців успішно скористалися послугами.
Крім того, на порталі можна отримати онлайн більше 50 державних послуг, серед яких:
- єМалятко
- реєстрація місця проживання дитини
- будівельні послуги
- оформлення допомоги по безробіттю
- запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.
Далі у планах – запусити повністю автоматичні послуги для ФОП.
Щоб після звернення громадян автоматична система приймала рішення щодо реєстрації фізичної особи-підприємця, внесення змін або закриття.
Передісторія:
- Мінцифри 5 жовтня 2020 року презентувало результати роботи за рік та масштабне оновлення "Дії".
- У січні Михайло Федоров анонсував на квітень "Diia Summit", на якому презентують низку нових цифрових продуктів у сервісі "Дія": електронний підпис (Дія ID), кабінет платника податків, автоматична реєстрацію бізнесу, зміна місця реєстрації онлайн, електронний лікарняний тощо.
- Електронний сервіс держпослуг "Дія" планує запустити послугу "Статичний QR", щоб підприємці могли створити QR-код, за допомогою якого клієнти зможуть передавати онлайн цифрову копію документа для підтвердження особи.
Українська правда