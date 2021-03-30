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У "Дії" можна отримати понад 50 послуг – Федоров

Вівторок, 30 березня 2021, 01:38

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на порталі "Дія" наразі можна отримати онлайн більше 50 державних послуг.

Джерело: Федоров у Facebook

Деталі: За словами Федорова, "Дія" має більше 3,6 мільйонів відвідувань порталу. Більше 275 тисяч українців успішно скористалися послугами.

Крім того, на порталі можна отримати онлайн більше 50 державних послуг, серед яких:

  • єМалятко
  • реєстрація місця проживання дитини
  • будівельні послуги
  • оформлення допомоги по безробіттю
  • запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.

Далі у планах – запусити повністю автоматичні послуги для ФОП.

Щоб після звернення громадян автоматична система приймала рішення щодо реєстрації фізичної особи-підприємця, внесення змін або закриття.

Передісторія:

  • Мінцифри 5 жовтня 2020 року презентувало результати роботи за рік та масштабне оновлення "Дії".
  • У січні Михайло Федоров анонсував на квітень "Diia Summit", на якому презентують низку нових цифрових продуктів у сервісі "Дія": електронний підпис (Дія ID), кабінет платника податків, автоматична реєстрацію бізнесу, зміна місця реєстрації онлайн, електронний лікарняний тощо. 
  • Електронний сервіс держпослуг "Дія" планує запустити послугу "Статичний QR", щоб підприємці могли створити QR-код, за допомогою якого клієнти зможуть передавати онлайн цифрову копію документа для підтвердження особи.

Українська правда
Теми: ДіяФедоровдіджиталізація


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