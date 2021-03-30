У "Дії" можна отримати понад 50 послуг – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на порталі "Дія" наразі можна отримати онлайн більше 50 державних послуг.

Джерело: Федоров у Facebook

Деталі: За словами Федорова, "Дія" має більше 3,6 мільйонів відвідувань порталу. Більше 275 тисяч українців успішно скористалися послугами.

Крім того, на порталі можна отримати онлайн більше 50 державних послуг, серед яких:

єМалятко

реєстрація місця проживання дитини

будівельні послуги

оформлення допомоги по безробіттю

запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.

Далі у планах – запусити повністю автоматичні послуги для ФОП.

Щоб після звернення громадян автоматична система приймала рішення щодо реєстрації фізичної особи-підприємця, внесення змін або закриття.

Передісторія: