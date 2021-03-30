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В "Дії" можно получить более 50 услуг – Федоров

Вторник, 30 марта 2021, 01:38

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на портале "Дія" теперь можно получить онлайн более 50 государственных услуг.

Источник: Федоров в Facebook

Детали: По словам Федорова, "Дия" имеет более 3,6 млн посещений портала. Более 275 тысяч украинцев успешно воспользовались услугами.

Кроме того, на портале можно получить онлайн более 50 государственных услуг, среди которых:

  • еМалятко
  • регистрация места жительства ребенка
  • строительные услуги
  • оформление пособия по безработице
  • запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19.

Далее в планах - запусить полностью автоматические услуги для ФЛП.

Чтобы после обращения граждан автоматическая система принимала решение о регистрации физического лица-предпринимателя, внесение изменений или закрытия.

Предыстория:

  • Минцифры 5 октября 2020 года представило результаты работы за год и масштабное обновление "Дії".
  • В январе Михаил Федоров анонсировал на апрель "Diia Summit", на котором представят ряд новых цифровых продуктов в сервисе "Дія": электронная подпись (Дія ID), кабинет налогоплательщика, автоматическая регистрация бизнеса, изменение места регистрации онлайн, электронный больничный и т. д.
  • Электронный сервис госуслуг "Дія" планирует запустить услугу "Статичный QR", чтобы предприниматели могли создать QR-код, с помощью которого клиенты смогут передавать онлайн цифровую копию документа для подтверждения личности.

Украинская правда
Темы: ДіяФедоровдиджитализация


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