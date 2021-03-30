В "Дії" можно получить более 50 услуг – Федоров
Вторник, 30 марта 2021, 01:38
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на портале "Дія" теперь можно получить онлайн более 50 государственных услуг.
Источник: Федоров в Facebook
Детали: По словам Федорова, "Дия" имеет более 3,6 млн посещений портала. Более 275 тысяч украинцев успешно воспользовались услугами.
Кроме того, на портале можно получить онлайн более 50 государственных услуг, среди которых:
- еМалятко
- регистрация места жительства ребенка
- строительные услуги
- оформление пособия по безработице
- запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19.
Далее в планах - запусить полностью автоматические услуги для ФЛП.
Чтобы после обращения граждан автоматическая система принимала решение о регистрации физического лица-предпринимателя, внесение изменений или закрытия.
Предыстория:
- Минцифры 5 октября 2020 года представило результаты работы за год и масштабное обновление "Дії".
- В январе Михаил Федоров анонсировал на апрель "Diia Summit", на котором представят ряд новых цифровых продуктов в сервисе "Дія": электронная подпись (Дія ID), кабинет налогоплательщика, автоматическая регистрация бизнеса, изменение места регистрации онлайн, электронный больничный и т. д.
- Электронный сервис госуслуг "Дія" планирует запустить услугу "Статичный QR", чтобы предприниматели могли создать QR-код, с помощью которого клиенты смогут передавать онлайн цифровую копию документа для подтверждения личности.
Украинская правда