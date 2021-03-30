В "Дії" можно получить более 50 услуг – Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на портале "Дія" теперь можно получить онлайн более 50 государственных услуг.

Источник: Федоров в Facebook

Детали: По словам Федорова, "Дия" имеет более 3,6 млн посещений портала. Более 275 тысяч украинцев успешно воспользовались услугами.

Кроме того, на портале можно получить онлайн более 50 государственных услуг, среди которых:

еМалятко

регистрация места жительства ребенка

строительные услуги

оформление пособия по безработице

запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19.

Далее в планах - запусить полностью автоматические услуги для ФЛП.

Чтобы после обращения граждан автоматическая система принимала решение о регистрации физического лица-предпринимателя, внесение изменений или закрытия.

Предыстория: