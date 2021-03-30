Степанов: Напряженно с COVID-койками в Киеве и 4 областях, на западе стабилизировали

За неделю с 22 по 28 марта эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась по сравнению с неделей 15-21 марта, напряженная ситуация с местами в больницах в Киеве и Киевской области, Житомирской, Одесской и Николаевской областях.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 марта

Детали: По словам Степанова, за прошедшую неделю у нас выросло количество новых случаев. Всего было зарегистрировано 98 153 случая. Это не почти 13 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе.

Также увеличивается количество госпитализированных. Если по состоянию на неделю назад в наших больницах находилось порядка 37 тысяч пациентов, то сейчас это количество уже порядка 44 тысяч.

Также на прошлой неделе значительно увеличили количество тестирований.За прошедшую неделю вместе ПЦР и быстрые тесты на антиген – оба эти тесты являются диагностическими – украинцам сделали 577 272 теста, это плюс 46 тысяч, если сравнивать неделю к неделе.

Прямая речь: "Ситуация с коронавирусной болезнью остается достаточно напряженной. Количество занятых коек – почти 54% от всего объема коек. Эта ситуация разная по регионам.

Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской области, в Николаевской области, в Киевской области, Житомирской области – там, где растет количество заполненных коек и ситуация достаточно напряженная.

В то же время, в условиях адаптивного карантина три западные области – это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области – демонстрируют стабильность: там ситуация полностью стабилизировалась, мы уже видим положительную динамику".