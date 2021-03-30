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Через розкол у "Голосі" депутатів лякають позбавленням мандату – нардепка

Вівторок, 30 березня 2021, 15:52

Місцевим депутатам від партії "Голос" начебто телефонує керівництво з натяками забрати мандати через підтримку опозиційного крила фракції, яке виступає за демократизацію управління у партії. 

Джерело: нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова у Facebook

Пряма мова: "Місцевим депутатам Голосу почало дзвонити керівництво фракції та партії, та натяками погрожувати, що осінню заберуть мандати, застосувавши закон про імперативний мандат". 

Деталі: Устінова стверджує, що забрати мандат хочуть за "публічні вимоги демократії, прозорих виборів керівника (партії – УП), демократизації статуту. 

За її словами, керівництво ні партії, ні фракції не зрозуміло, що більшість депутатів не йшли за мандатом, а тому не будуть миритись із тою ситуацією, яка склалась. 

Разом з тим, Устінова не уточнила, про депутатів яких саме місцевих рад йдеться. 

"Українська правда" звернулась за коментарем до прессекретаря фракції. 

Довідково: Наразі головою партії "Голос" є Кіра Рудик. Головою фракції – Ярослав Железняк.

Що передувало: 10 народних депутатів фракції "Голос" підписали спільну заяву, в якому закликають ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Передісторія

  • 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".
  • Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".
  • На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.

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Українська правда
Теми: Голосмісцева влада


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