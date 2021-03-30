Из-за раскола в "Голосе" депутатов пугают лишением мандата – нардеп

Местным депутатам от партии "Голос" якобы звонит руководство с намеками забрать мандаты за поддержку оппозиционного крыла фракции, которое выступает за демократизацию управления в партии.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook

Прямая речь: "Местным депутатам Голоса начало звонить руководство фракции и партии, и намеками угрожать, что осенью заберут мандаты, применив закон об императивном мандате".

Детали: Устинова утверждает, что забрать мандат хотят за "публичные требования демократии, прозрачных выборов руководителя (партии - УП), демократизации устава.

По ее словам, руководство ни партии, ни фракции не поняло, что большинство депутатов не шли за мандатом, а потому не будут мириться с той ситуацией, которая сложилась.

Вместе с тем, Устинова не уточнила, о депутатах каких именно местных советов идет.

"Украинская правда" обратились за комментарием к пресс-секретарю фракции.

Справка: Сейчас главой партии "Голос" является Кира Рудык. Председателем фракции - Ярослав Железняк.

Что предшествовало: 10 народных депутатов фракции "Голос" подписали совместное заявление, в котором призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Предыстория:

22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Политсовет предупредила, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции".

Позже партия опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования.

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