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Австрія почала перемовини про купівлю 1 млн доз російської вакцини "Спутник V"

Вівторок, 30 березня 2021, 16:32

Австрія почала перемовини про придбання російської вакцини від коронавірусу  "Спутник V", попри те, що вона ще очікує дозволу регулятора ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це 30 березня повідомив офіс канцлера Австрії Себастьяна Курца.

Повідомляється, що РФ запропонувала Австрії продати у квітні 1 млн доз вакцини.

"У питанні вакцин не повинно бути геополітичних шор. Єдине, що потрібно брати до уваги - чи вакцина є ефективною та безпечною", - йдеться у повідомленні офісу. 

Раніше Себастьян Курц казав, що допускає використання вакцини лише тоді, коли вона отримає дозвіл європейського регулятора. 

Останнім часом уряд Курца зазнає різкої критики з боку опозиції через те, що країна не закупила у рамках спільного контракту ЄС стільки вакцин, стільки могла би.

Він звинуватив у ситуації з дефіцитом вакцин австрійського посадовця в органі ЄС, що займається розподілом вакцин - через те, що той приймав рішення про купівлю без консультації з Віднем. Вакцини, які вчасно не викуповувала країна, для якої вони призначались, перерозподілялися між іншими. Канцлер заявив, що лише недавно дізнався про цю ситуацію і людину на цій посаді замінили. 

Таким чином, Австрія може стати третьою країною ЄС, яка купить вакцину "Спутник".

Досі лише дві країни ЄС придбали російську вакцину - Угорщина та Словаччина. В останній ця закупівля спричинила глибоку політичну кризу і призвела до відставки прем’єра. 

Угоду про купівлю "Спутника" підписала також італійська Кампанія, але вакцину придбають лише після того, коли вона отримає дозвіл регулятора ЄС.

Теми: АвстріяСпутник VвакцинаціяРосіякоронавірус


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