Австрия начала переговоры о покупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Австрия начала переговоры о приобретении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", несмотря на то, что она еще ожидает разрешения регулятора ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом 30 марта сообщил офис канцлера Австрии Себастьяна Курц.

Сообщается, что РФ предложила Австрии продать в апреле 1 млн доз вакцины.

"В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Единственное, что нужно учитывать - является ли вакцина эффективной и безопасной", - говорится в сообщении офиса.

Ранее Курц говорил, что допускает использование вакцины только тогда, когда она получит разрешение европейского регулятора.

В последнее время правительство Курца подвергается резкой критике со стороны оппозиции за то, что страна не закупила в рамках совместного контракта ЕС столько вакцин, столько могла бы.

Он обвинил в ситуации с дефицитом вакцин австрийского чиновника в органе ЕС, занимающегося распределением вакцин - из-за того, что тот принимал решение о покупке без консультации с Веной. Вакцины, вовремя не выкупленные страной, для которой они предназначались, перераспределялись между другими. Канцлер заявил, что только недавно узнал об этой ситуации, и человека на этой должности заменили.

Таким образом, Австрия может стать третьей страной ЕС, которая купит вакцину "Спутник".

До сих пор только две страны ЕС приобрели российскую вакцину - Венгрия и Словакия. В последней эта закупка вызвала глубокий политический кризис, что привело к отставке премьера.

Соглашение о покупке "Спутника" подписала также итальянская Кампания, но вакцину приобретут только после того, как она получит разрешение регулятора ЕС.