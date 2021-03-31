Ляшко: Україна до кінця червня отримає мільйон доз Pfizer

Україна отримала підтвердження від глобальної ініціативи з розподілу вакцин COVAX про виділення ще мільйона доз вакцини Pfizer.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі "Мокрик по живому" на Громадському

Пряма мова Ляшка: "Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня".

Деталі: Зазначається, що незабаром у межах COVAX Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer.

Ляшко відмовився називати конкретну дату, оскільки "є велика кількість перемінних". За його словами, технічно вже все вирішено, і залежатиме від того, як ЮНІСЕФ привезе в Україну вакцину.

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