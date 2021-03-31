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Ляшко: Україна до кінця червня отримає мільйон доз Pfizer

Середа, 31 березня 2021, 02:20

Україна отримала підтвердження від глобальної ініціативи з розподілу вакцин COVAX про виділення ще мільйона доз вакцини Pfizer.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі "Мокрик по живому"

Пряма мова Ляшка: "Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня".

Деталі: Зазначається, що незабаром у межах COVAX Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer.

Ляшко відмовився називати конкретну дату, оскільки "є велика кількість перемінних". За його словами, технічно вже все вирішено, і залежатиме від того, як ЮНІСЕФ привезе в Україну вакцину.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Передісторія:

  • 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19. Першим українцем, який вакцинувався від COVID-19, став черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко.
  • Вакцинація відбуватиметьсяв 4 етапи з січня 2021 року по березень 2022 року. На першому етапі щеплюватимуть медпрацівників ковідних відділень (як комунальних, так і приватних лікарень), частину працівників екстреної медичної допомоги, жителів і працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку та військовослужбовців ООС. 
  • Станом на 29 березня вакциновано 212 896 громадян.

Теми: вакцинаціякоронавірусЛяшко


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