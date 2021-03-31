Ляшко: Украина до конца июня получит миллион доз Pfizer
Украина получила подтверждение от глобальной инициативы по распределению вакцин COVAX о выделении еще миллиона доз вакцины Pfizer.
Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Мокрик по живому" на "Громадському"
Прямая речь Ляшко: "Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня".
Детали: Отмечается, что вскоре в рамках COVAX Украина должна получить 117 тысяч доз Pfizer.
Ляшко отказался называть конкретную дату, поскольку "есть большое количество переменных", но отметил, шо речь идет о неделях. По его словам, технически уже все решено, и будет зависеть от того, как ЮНИСЕФ привезет в Украину вакцину.
Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине
Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине
Предыстория:
- 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первым украинцем, который вакцинировался от COVID-19, стал черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко.
- Вакцинация будет проходить в 4 этапа с января 2021 года по март 2022 года. На первом этапе будут прививать медработников ковидних отделений (как коммунальных, так и частных больниц), часть работников экстренной медицинской помощи, жителей и работников интернатов, домов престарелых и военнослужащих ООС.
- По состоянию на 29 марта вакцинировано 212 896 граждан.