Ляшко: Украина до конца июня получит миллион доз Pfizer

Украина получила подтверждение от глобальной инициативы по распределению вакцин COVAX о выделении еще миллиона доз вакцины Pfizer.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Мокрик по живому"

Прямая речь Ляшко: "Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня".

Детали: Отмечается, что вскоре в рамках COVAX Украина должна получить 117 тысяч доз Pfizer.

Ляшко отказался называть конкретную дату, поскольку "есть большое количество переменных", но отметил, шо речь идет о неделях. По его словам, технически уже все решено, и будет зависеть от того, как ЮНИСЕФ привезет в Украину вакцину.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Предыстория: