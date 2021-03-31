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Степанов задекларував 500 тисяч зарплатні, дорогі годинники, Range Rover і Lexus

Середа, 31 березня 2021, 12:56

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов задекларував 500 тисяч заробітної плати, кілька дорогих автомобілів та коштовних годинників.

Джерело: декларація міністра за 2020 рік

Деталі: Міністр живе у квартирі в Києві площею понад 340 кв. метрів, яка знаходиться у власності його дружини Наталії Степанової.

Їй також належить машиномісце площею 18 кв. м.

Подружжя має чотири автомобілі: по два у Степанова і його дружини.

Зокрема, Range Rover 2014 року, вартістю 2 725 911 грн та Lexus 2005 року у Степанова і Lexus 2013 року вартістю 689 346 грн та Lexus 2016 року вартістю 3 077 593 грн у дружини міністра.

Також у Степанових є годинники Girard-Perregaux, Rolex, Breguet, Piaget та багато ювелірних виробів Cartier, Van Cleev & Arpels, Mauboussin.

У самого міністра серед коштовних речей лише 3 годинники та картина Анатолія Криволапа, все інше належать його дружині.

Степанов у 2020 році заробив 497 527 гривень за основним місцем роботи, також він отримав майже 230 тисяч грн доходу у вигляді процентів.

Його дружина заробила 988 840 грн від підприємницької діяльності та більше мільйона зарплати.

Крім того, він задекларував корпоративні права в ТОВ Республіканський правовий союз та ТОВ Едьюгет. Вони наразі передані в управління.

Також Степанов очолює власний Фонд та є головою спілки Одеської обласної федерації футболу.

Українська правда
Теми: деклараціїСтепановМОЗ


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