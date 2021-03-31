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Степанов задекларировал 500 тысяч зарплаты, дорогие часы, Range Rover и Lexus

Среда, 31 марта 2021, 12:56

Министр здравоохранения Максим Степанов задекларировал 500 тысяч заработной платы, несколько дорогих автомобилей и ценных часов.

Источник: декларация министра 2020 года

Детали: Министр живет в квартире в Киеве площадью более 340 кв. метров, которая находится в собственности его жены Натальи Степановой.

Ей также принадлежит также и машиноместо площадью 18 кв. м.

Супруги имеют четыре автомобиля: по два у Степанова и его жены.

В частности, Range Rover 2014 года, стоимостью 2 725 911 грн и Lexus 2005 года у Степанова и Lexus 2013 стоимостью 689 346 грн и Lexus 2016 стоимостью 3 077 593 грн у жены министра.

Также в Степановых есть часы Girard-Perregaux, Rolex, Breguet, Piaget и много ювелирных изделий Cartier, Van Cleev&Arpels, Mauboussin.

У самого министра среди ценных вещей только 3 пары часов и картина Анатолия Криволапа, все остальное принадлежат его жене.

Степанов в 2020 году заработал 497 527 гривен по основному месту работы, также он получил почти 230 тысяч грн дохода в виде процентов.

Его жена заработала 988 840 грн от предпринимательской деятельности и более миллиона зарплаты.

Кроме того, он задекларировал корпоративные права в ООО Республиканский правовой союз и ООО Едьюгет. Они пока переданы в управление.

Также Степанов возглавляет собственный Фонд и является председателем союза Одесской областной федерации футбола.

Украинская правда
Темы: декларацииСтепановМинздрав


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