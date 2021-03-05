Данілов вважає проросійські телеканали засобами масового знищення

Діяльність проросійських телеканалів в Україні не має жодного стосунку до свободи слова, вони виконують функції не ЗМІ, а "засобів масового знищення", поширюючи наративи країни-агресора.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Справді має бути межа (між свободою слова і національною безпекою - ред.). Але тут має бути певний арбітр. Треба розуміти, що діяльність деяких телеканалів не має жодного стосунку до свободи слова. У них інші замовлення, вони працюють не як засоби масової інформації, а як засоби масового знищення, які озвучують наративи країни-агресора й поширюють інформацію, яку отримують з Російської Федерації".

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що Україна захищатиметься від будь-яких спроб впливу на державу ззовні.

Данілов наголосив, що до нинішнього загострення ситуації на сході України має пряме відношення Росія, яка таким чином реагує на кроки української влади.

Він переконаний, що українська армія готова до спротиву країні-агресору в будь-якій точці. Данілов каже, що українська влада розробляє різні сценарії, щоб мати гідну відповідь на будь-які дії Росії.

Секретар РНБО додав, що влада готова до опротестування в судах рішення про припинення роботи телеканалів "112", NewsOne та ZiK.

Він нагадав, що ці телеканали припинили свою роботу не як медійні елементи, а як комерційні структури, власником яких є особа, що підозрюється у фінансуванні тероризму.

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