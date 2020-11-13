Івано-Франківськ зробив вихідні дні робочими та відмовився від локдауну

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради зробив суботи та неділі у листопаді робочими, щоб скасувати запроваджений урядом карантин вихідного дня.

Джерело: мер міста Руслан Марцінків у Facebook

Пряма мова Марцінківа: "Підприємці повинні працювати. Тому, згідно з рішенням виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ. Також звернулися до Кабміну щодо скасування карантину вихідного дня" та просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть!".

Деталі: Він зазначив, що суботи та неділі будуть робочими для:

Суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, тощо)

Торгівельно-розважальних центрів

Суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівельного та побутового обслуговування населення

Закладів культури та закладів, пов’язаних з культурою

Спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів

Ринків

Що було раніше: 13 листопада Львівська міськрада ухвалила рішення, яким до 30 листопада суботи та неділі оголошені робочими днями.

Передісторія:

У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".

Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

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