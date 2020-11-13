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Івано-Франківськ зробив вихідні дні робочими та відмовився від локдауну

П'ятниця, 13 листопада 2020, 22:27
Івано-Франківськ зробив вихідні дні робочими та відмовився від локдауну

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради зробив суботи та неділі у листопаді робочими, щоб скасувати запроваджений урядом карантин вихідного дня.

Джерело: мер міста Руслан Марцінків у Facebook

Пряма мова Марцінківа: "Підприємці повинні працювати. Тому, згідно з рішенням виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ. Також звернулися до Кабміну щодо скасування карантину вихідного дня" та просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть!".

Деталі: Він зазначив, що суботи та неділі будуть робочими для:

  • Суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, тощо)
  • Торгівельно-розважальних центрів
  • Суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівельного та побутового обслуговування населення
  • Закладів культури та закладів, пов’язаних з культурою
  • Спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів
  • Ринків

Що було раніше: 13 листопада Львівська міськрада ухвалила рішення, яким до 30 листопада суботи та неділі оголошені робочими днями.

Передісторія:

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Українська правда

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Теми: Івано-Франківськкарантинепідемія
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