Івано-Франківськ зробив вихідні дні робочими та відмовився від локдауну
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради зробив суботи та неділі у листопаді робочими, щоб скасувати запроваджений урядом карантин вихідного дня.
Джерело: мер міста Руслан Марцінків у Facebook
Пряма мова Марцінківа: "Підприємці повинні працювати. Тому, згідно з рішенням виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ. Також звернулися до Кабміну щодо скасування карантину вихідного дня" та просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть!".
Деталі: Він зазначив, що суботи та неділі будуть робочими для:
- Суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, тощо)
- Торгівельно-розважальних центрів
- Суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівельного та побутового обслуговування населення
- Закладів культури та закладів, пов’язаних з культурою
- Спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів
- Ринків
Що було раніше: 13 листопада Львівська міськрада ухвалила рішення, яким до 30 листопада суботи та неділі оголошені робочими днями.
Передісторія:
- У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".
- Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною