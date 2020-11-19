Мер Івано-Франківська передумав: карантину вихідного дня бути

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що в місті запровадять карантин вихідного дня.

Джерело: Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс"

Пряма мова: "Субота-неділя, на жаль, буде карантин вихідного дня. Уряд не зважає на рішення місцевих органів влади, трактує їх по-своєму, тому... На моє переконання цей карантин нічого не дає, не можна говорити про якісь серйозні наслідки цього, тому що 5 днів ми працюємо у звичному режимі, а два ніби не працюємо".

Деталі: На думку мера, за допомогою локдауну вихідного дня не можна перервати ланцюг передавання інфекції.

Стосовно ситуації з захворюванням на COVID-19 в Івано-Франківську Марцінків зазначив, що кількість нових випадків стабілізувалася, тож влада сподівається, що захворюваність піде на спад.

Наразі у міських лікарнях, за словами мера, перебуває 520-540 хворих.

Що передувало: Влада Івано-Франківська зробила вихідні дні робочими та відмовилася від локдауну.

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