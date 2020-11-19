Мер Івано-Франківська передумав: карантину вихідного дня бути
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що в місті запровадять карантин вихідного дня.
Джерело: Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс"
Пряма мова: "Субота-неділя, на жаль, буде карантин вихідного дня. Уряд не зважає на рішення місцевих органів влади, трактує їх по-своєму, тому... На моє переконання цей карантин нічого не дає, не можна говорити про якісь серйозні наслідки цього, тому що 5 днів ми працюємо у звичному режимі, а два ніби не працюємо".
Деталі: На думку мера, за допомогою локдауну вихідного дня не можна перервати ланцюг передавання інфекції.
Стосовно ситуації з захворюванням на COVID-19 в Івано-Франківську Марцінків зазначив, що кількість нових випадків стабілізувалася, тож влада сподівається, що захворюваність піде на спад.
Наразі у міських лікарнях, за словами мера, перебуває 520-540 хворих.
Що передувало: Влада Івано-Франківська зробила вихідні дні робочими та відмовилася від локдауну.
Передісторія:
- У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".
- Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.